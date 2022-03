Медлин Олбрајт, првата жена државен секретар во историјата на Соединетите Американски Држави, почина од канцер на 84 годишна возраст, објави нејзиното семејство, пренесе „Асошиејтед прес“.

И покрај тоа што беше дел од Демократската партија, таа работеше и со Републиканците, а во 1996 година беше одбрана од претседателот Бил Клинтон да биде врвниот американски дипломат. Претходно работеше како амбасадор на САД во Обединетите Нации, каде беше втората жена на оваа позиција во историјата, пишува АП.

Објавувајќи ја веста за нејзината смрт на Твитер, семејството на Олбрајт посочи дека таа починала од канцер и дека била опкружена од семејството и пријателите: „Загубивме сакана мајка, баба, сестра, тетка и пријателка“, се вели во објавата.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9

— Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022