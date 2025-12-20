По кратко боледување на 75-годишна возраст почина Драган Б. Костиќ, еден од најпопуларните радио-водители и музички новинари во Македонија, потврдија негови пријатели и соработници на официјалната фејсбук страна на Диско Селектор.

Во ноември минатата година, Костиќ прослави 50 години од радиоемисијата „Диско селектор“ со настанот „Последниот танц“ во арената „Јане Сандански“.

Костиќ Роден во Скопје во 1950 година, ја започнал кариерата во тогашното Радио Скопје, прославувајќи се со својот најпрепознатлив глас, така и со емисијата „Диско селектор“, која почна да се емитува во јуни 1974 и „Заборави ако можеш“, која ја водеше од 1991. Втората емисија го доживеа своето 4.500 издание во октомври 2013.

Покрај радиото, Костиќ се испроба и во другите медиуми, па го имаше своето телевизиско шоу „Б со точка“ и ја водеше онлајн емисијата „Кавервил“. Драган Костиќ беше познат и како еден од најголемите колекционери на музички изданија, со импозантна колекција од над еден милион аудио записи.