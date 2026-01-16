Роден во 1925 година во Кремона, Таркинио ја започнал својата професионална кариера по Втората светска војна. Во текот на децениите работел за повеќе издавачки куќи во Италија и Аргентина, а особено е поврзан со издавачката куќа Серџо Бонели Едиторе, каде остави длабок авторски печат.

„Серџо Таркинио беше еден од авторите кои вистински ја обликуваа историјата на италијанскиот стрип. Неговиот придонес во вестерн-жанрот и способноста да создаде автентичен и препознатлив визуелен јазик ќе останат трајно запаметени“, соопштија од Бонели.

Таркинио се вбројува меѓу клучните автори на италијанскиот вестерн-стрип, со препознатлив реалистичен цртеж и силно чувство за атмосфера и историски контекст. Дури и кога не беше потпишан, читателите го препознаваа неговиот стил на јасни и прецизни линии на перцето и тушот.

Меѓу неговите најзначајни дела се 34 епизоди од серијата „Приказната за Дивиот Запад“ (La Storia del West, Priče sa Divljeg Zapada), особено неколку легендарни епизоди со Бил Адамс. По гасењето на серијалот има нацртано и пет епизоди од култниот стрип за Кен Паркер. Тие имаат посебно место во историјата на италијанскиот стрип и по кои беше познат на просторите на бивша Југославија. За Бонели исто така има цртано и стрипови со Судијата Рој Бин, Ред Бак и други.

Пред три години беше откриена „изгубена“ епизода со Текс Вилер наречена „Сенки на смртта“, која Таркинио ја нацртал во 1966 година. За прв пат како посебно издание беше објавена во Италија во 2023 година и во Србија во 2025.

По напуштањето на светот на стрипот во осумдесетитте години, Таркинио се занимавал и со сликарство и графика, а од Бонели нагласија и дека неговиот уметнички опус се смета за трајна вредност во европската визуелна уметност. Според сопствено признание, на ова поле тој успеал да ја пронајде личната естетика што отсекогаш му бегала во стриповите – толку многу што во 2013 година беше прогласен за Витез од Редот за заслуги на Италијанската Република.

Со неговата смрт, стрип-светот загуби еден од своите најдоследни и најпочитувани автори.