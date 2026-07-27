Почина еден од најпознатите македонски актери Гоце Тодоровски. Неговото семејство објави на социјалните медиуми дека Тодоровски, по неколкудневна хоспитализација, синоќа починал, на 75 годишна возраст.

Тој е роден во 1951 година во Кичево и во својата кариера бил дел од многу театарски, филмски и телевизиски проекти. Бил вработен во Драмскиот театар во Скопје и соработувал со голем број на познати наши режисери Слободан Унковски, Коле Ангеловски, Димитар Станковски, Владимир Милчин и Димитрие Османли. Покрај ангажманите во матичниот театар, учествувал во речиси сите хумористично – сатирични емисии на радио и телвизија, во драми, серии…

Бил дел од Солунски патрдии, Македонски народни приказни, Трст виа Скопје, Бушавата азбука, Театарче лево ќоше, Хихириху и многу други театарски и телевизиски проекти.

Mинатата година ја доби државната награда „23 Октомври“ во областа на културата и уметноста.