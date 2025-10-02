Почина Џејн Гудал, најпознатата истражувачка на шимпанзата

Џејн Гудал, чија доживотна работа како приматолог помогна во проширувањето на разбирањето на светот за однесувањето и емоциите на животните, почина на 91 година, соопшти нејзиниот институт. Нејзините теренски студии со шимпанза не само што ги срушија бариерите за жените и го променија начинот на кој научниците ги проучуваат животните, туку ги документираа емоциите и особините на личноста кај овие примати што ја замаглија линијата помеѓу луѓето и животинското царство.

Таа почина од природни причини во Калифорнија за време на турнејата со говори во Соединетите Американски Држави.

„Откритијата на д-р Гудал како етолог ја револуционизираа науката, а таа беше неуморен застапник за заштита и реставрација на нашиот природен свет“, се вели во соопштението на институтот на социјалните медиуми.

Гудал беше назначена за Дама на Британската Империја во 2004 година, а во 2025 година беше наградена со Претседателскиот медал за слобода на САД. Таа беше именувана и за Гласник на мирот од страна на Обединетите нации во 2002 година.

„Гудал неуморно работеше за нашата планета и сите нејзини жители, оставајќи извонредно наследство за човештвото и природата“, соопштија ОН на X.

Гудал пристигна во резерватот за шимпанза Гомбе Стрим во Танзанија во 1960 година на барање на нејзиниот шеф, познатиот антрополог и палеонтолог д-р Луис Лики. Таму, 26-годишната девојка, која долго време беше фасцинирана од Африка и нејзините животни – но немаше формално високо образование – ја започна својата револуционерна работа набљудувајќи ги и проучувајќи ги овие интелектуални примати во нивното природно живеалиште.

На почетокот, шимпанзата бегаа од неа.

„Никогаш порано не виделе бел мајмун“, му рече Гудал на Дипак Чопра во 2019 година.

Сè тоа се промени кога таа сретна постаро шимпанзо кое го нарече Дејвид Грејберд. Откако го следеше Дејвид низ шумата, таа му понуди палмин орев.

„Тој го зеде оревот, го испушти, но многу нежно ми ги стисна прстите. Така шимпанзата се смируваат едни со други. Значи, во тој момент комунициравме на начин што сигурно му претходел на човечкиот јазик,“ се присети Гудал.

Живеејќи меѓу шимпанзата во Гомбе, Гудал откри дека шимпанзата јаделе месо и не само што користеле алатки – туку и ги правеле.

„Гледав, воодушевена, како шимпанзата тргнуваат кон термитен рид, берат мала лисната гранка, а потоа му ги отстрануваат лисјата“, рече Гудал во документарецот „Џејн“ од 2017 година. Шимпанзата ги боцкаа соголените гранчиња во ридот и лесно собираа грутки термити за да ги јадат. Тоа беше модификација на предмети, суров почеток на изработка на алатки – никогаш порано не беше виден.“

Оваа млада Британка, која докторирала однесување на животните и покрај тоа што немала диплома, поминала месеци за да се додворува на локалната популација на шимпанза, наместо да ги проучува оддалечени. Им давала имиња и научила да ги чита нивните емоции.

„Кога првпат почнав да ги проучувам шимпанзата, немаше никој да ми каже како го правам тоа“, се присети Гудал. „Во 1960 година, светот не знаеше ништо за шимпанзата во дивината.“

Откритијата на Гудал и нејзината методологија предизвикаа голема возбуда во академските и научните кругови: ползејќи низ шумата за да ги проучува шимпанзата што ги именувала наместо да ги нумерира, документирајќи ги нивните личности и чувства – ова ги шокираше нејзините колеги етолози, ѝ беше кажано дека целата студија ја спровела погрешно, но Гудал цврсто остана во своите верувања.

„Моите набљудувања во Гомбе би ја оспориле човечката уникатност“, рече Гудал. „Имаше некои кои се обидоа да ги дискредитираат моите набљудувања затоа што бев млада, необучена девојка и затоа треба да бидам игнорирана.“