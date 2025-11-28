Членката на Националната гарда која беше застрелана во близина на Белата куќа во заседа за која истражителите велат дека ја извршил авганистански државјанин, почина вчера како последица од повредите. За претседателот Доналд Трамп нападот е последица на неуспешните проверки на имиграцијата во ерата на Бајден, и нареди сеопфатен преглед на случаите за азил.

Сара Бекстром, 20, почина од повредите, а нејзиниот колега од гардата Ендру Волф, 24, се бори за живот, рече Трамп, додека истражителите спроведоа, како што официјалните лица го нарекоа, истрага за тероризам по пукањето во средата.

ФБИ претресе повеќе имоти во рамките на проширена истрага, вклучително и куќа во државата Вашингтон поврзана со осомничениот, за кого официјалните лица рекоа дека бил дел од единица поддржана од ЦИА во Авганистан пред да дојде во САД во 2021 година во рамките на програмата за преселување.

Агентите запленија бројни електронски уреди од живеалиштето на осомничениот, идентификуван како 29-годишниот Рахманула Лаканвал, вклучувајќи мобилни телефони, лаптопи и iPad-и, и ги интервјуираа неговите роднини, изјави на прес-конференција директорот на ФБИ, Каш Пател.

Американскиот обвинител за Вашингтон, Џанин Пиро, изјави дека осомничениот возел низ целата земја, а потоа ги нападнал членовите на Гардата додека патролирале во близина на Белата куќа во среда попладне.

„Сакам да ја изразам болката и ужасот на целата наша нација од терористичкиот напад вчера во главниот град на нашата нација, во кој дивјачко чудовиште застрела двајца припадници на Националната гарда на Западна Вирџинија, кои беа распоредени како дел од Работната група на Вашингтон“, рече Трамп во телефонски разговор за Денот на благодарноста со припадници на американската војска.

Фрлајќи ја вината врз администрацијата на неговиот претходник во Белата куќа, претседателот Џо Бајден, Трамп рече дека наводниот вооружен напаѓач, кого го опиша како кукавица, бил меѓу илјадниците Авганистанци кои влегле непроверени додека САД спроведувале хаотично повлекување во 2021 година. Тој не обезбедил докази во поддршка на неговото тврдење.

Трамп рече дека злосторството на осомничениот нè потсетува дека немаме поголем приоритет за национална безбедност од обезбедување целосна контрола врз луѓето што влегуваат и остануваат во нашата земја.

Вооружен со моќен револвер, .357 Магнум, вооружениот напаѓач ги застрелал двајцата членови на Националната гарда пред да биде ранет во размена на оган со други војници. Тој беше во болница во сериозна состојба, рече Трамп.

Гари Бекстром, татко на починатата членка на Националната гарда, изјави дека неговото семејство се бори со ужасна трагедија. Трамп подоцна разговарал по телефон со родителите на Бекстром, изјави официјален претставник на Белата куќа.

Наводниот напаѓач, кој живеел во државата Вашингтон со сопругата и петте деца, се чини дека дејствувал сам, рече Џеф Керол, извршен помошник началник на Метрополитенската полиција во Вашингтон.

На прашањето дали планира да ги депортира сопругата и петте деца на осомничениот кои живеат во државата Вашингтон, Трамп рече: „Ја разгледуваме целата ситуација со семејството“.