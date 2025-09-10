чет, 11 септември, 2025

Почина Чарли Кирк – Конзервативниот активист подлегна на последиците од атентaтот

Пукањето и атентат се случија во време на пораст на политичкото насилство во САД низ сите делови од идеолошкиот спектар

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Чарли Кирк, извршен директор и коосновач на конзервативната младинска организација „Turning Point USA“, вечерва беше застрелан на настан на Универзитетот во Јута Вали. Но после само еден час, Кирк подлегна на последиците од страшниот атентат.

Пукањето и атентат се случија во време на пораст на политичкото насилство во САД низ сите делови од идеолошкиот спектар.

31-годишниот Кирк е најновата жртва во бранот на политичко насилство низ САД. Тој е ко-основач на Turning Point USA во 2012 година на 18-годишна возраст, а наскоро стана редовно присутен на сите телевизии како еден од најпознатите сојузници на Доналд Трамп

Властите сè уште го бараат осомничениот, вели градоначалникот на Јута. Лице кое беше приведено на Универзитетот Јута Вали не беше осомничениот, според лице запознаено со истрагата и немаше овластување јавно да зборува. Не беше јасно дали властите сè уште го пребаруваат кампусот за осомничен.

Кирк зборуваше на дебата организирана од TPUSA. Настанот на UVU беше пречекан со поделени мислења на кампусот. Онлајн петицијата со која се повикуваат универзитетските администратори да му забранат на Кирк да се појави доби речиси 1.000 потписи. Универзитетот минатата недела издаде соопштение во кое се повикува на правата од Првиот амандман и ја потврдува својата „посветеност на слободата на говорот, интелектуалното истражување и конструктивниот дијалог“.

Претседателот Доналд Трамп на својата социјална мрежа напиша: „Големиот, па дури и легендарниот Чарли Кирк, е мртов. Никој не го разбираше или немаше Срцето на младите во Соединетите Американски Држави подобро од Чарли. Тој беше сакан и почитуван од СИТЕ, особено од мене, а сега, тој повеќе не е со нас. Меланија и моите сочувства се упатуваат до неговата прекрасна сопруга Ерика и семејството. Чарли, те сакаме!“

