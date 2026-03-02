Американскиот писател Дан Симонс (Dan Simmons), познат по својот класичен научно-фантастичен роман „Хиперион“ (Hyperion) и по богатото творештво во жанровите фантастика и хорор, почина на 21 февруари 2026 година во возраст од 77 години. Тој починал по компликации од мозочен удар во Лонгмонт, Колорадо, објави списанието Локус.

Симонс бил роден на 4 април 1948 година во Пеорија, Илиноис. Пред да стане професионален писател работел како наставник во основно училиште. Потоа, има напишано повеќе од триесет романи и збирки раскази со кои често ги поместуваше границите меѓу различни литературни жанрови.

Неговиот најпознат роман „Хиперион“ од 1989 година, првата книга од серијал чиј дел и „Ендимион“. Тој постави нови стандарди во светската научна фантастика, со генерациско влијание на начинот на размислување на теми како вештачка интелигенција, постхуманизам, религија, политика, љубов и саможртва. Ги има освено највисоките жанровски награди како „Хуго“ и „Локус“ за научна фантастика, како и наградата „Брам Стокер“ за хорор, односно страв и ужас.

Колегите писатели и обожавателите ширум светот изразија жалење поради загубата на еден од највлијателните автори на современата фантастика, чиј дел остави длабока трага во жанрот и инспирираше цела генерација читатели.

Според јавно достапните податоци, ниту едно дело на Ден Симонс не е преведено од македонските издавачи. Нашите читатели претежно се запознаваа со неговиот опус преку изданија од Србија и Хрватска.