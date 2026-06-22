Поранешниот претседател на Федералните резерви на САД, Алан Гринспен починал на стогодишна возраст. Тој беше беше славен како „маестро“ за водење на економскиот бум, но подоцна беше и делумно обвинет за „пукањето“ на балонот на недвижности и финансискиот колапс по неговото заминување од функцијата, пренесува Си-Ен-Ен.

Гринспен служеше пет мандати како шеф на ФЕД, за време на мандатите на четворица претседатели, почнувајќи со Роналд Реган, кој го номинираше во 1987 година. Мандатот на Гриспен за време на Џорџ В. Буш заврши во 2006 година. Неговата 18 и пол годишна служба е втора најдолга на чело на американската централна банка.

Веста за неговата смрт беше соопштена во изјава на сопругата Андреа Мичел, новинарка во НБС Њуз.

„Алан почина утрово во нашиот дом на 100-годишна возраст од компликации поврзани со Паркинсонова болест. Тој беше огромна личност која со децении ја обликуваше американската економија под претседатели од двете партии, но секогаш беше искрен кога стануваше збор за неговите грешки“, наведе Мичел во соопштението.

Роден во Њујорк, Гринспен во 1950-тите предаваше економија на Универзитетот во Њујорк, додека истовремено бил и претседател и директор на консултантската фирма Townsend-Greenspan & Co., која ја водел 21 година. Бил директор за истражување на домашни политики во кампањата на Ричард Никсон во 1968 година и подоцна негов советник со скратено работно време.

Во 1974 година, последната година од администрацијата на Никсон, Гринспен стана претседател на Советот на економски советници на претседателот и остана на функцијата и за време на Џералд Форд. По поразот на Форд во 1976 година се врати во консултантската работа сè до назначувањето во ФЕД.

Два месеца по почетокот на неговиот мандат, берзата го доживеа најголемиот еднодневен пад во историјата, кога индексот Дау Џонс падна за 22 отсто на 19 октомври 1987 година, на ден познат како „Црн понеделник“. Веќе следниот ден, Гринспен изјави дека ФЕД е подготвен „да обезбеди ликвидност за поддршка на економскиот и финансискиот систем“. Ова помогна пазарите релативно брзо да се стабилизираат. За време на неговото раководење, американската економија доживеа еден од најсилните периоди на мир во историјата, невработеноста падна под 4 отсто, берзите достигнаа рекордни нивоа, а федералниот буџет премина од дефицит во суфицит.

По пукањето на шпекулативниот балон во 2000 година поврзан со интернет-технологијата, економијата влезе во рецесија во 2001 година, дополнително погодена од терористичките напади на 11 септември. Како одговор, Гринспен и ФЕД ги намалија каматните стапки на тогаш историски ниски нивоа, сè до 1 отсто.

Многу економисти сметаат дека тие ниски камати придонеле за создавање на балон на недвижности, охрабрувајќи ризично кредитирање на клиенти кои претходно не би ги исполнувале условите за хипотеки. ФЕД беше критикуван и за недоволен надзор на хипотекарниот пазар.

Гринспен во тоа време ги отфрлаше тврдењата за балон, наведувајќи дека можеби има преценети локални пазари, но не и национален проблем.

Меѓутоа, кога во 2008 година дојде до колапс на цените на недвижностите и пораст на заплени и банкротства, тој пред Конгресот изјави дека е „во состојба на шок и неверување“.

Подоцна призна дека иако предупредувал за ризичноста на дел од хипотекарните кредити, штетата била многу поголема отколку што можел да предвиди.

Тој, подоцна тврдеше дека ниските камати не биле причина за кризата и дека бил во право во околу 70% од случаите додека бил на функција. Неговите јавни изјави често беа познати по сложен и тешко разбирлив стил, што ги тераше инвеститорите внимателно да ги толкуваат.

„Поминувам значаен дел од времето обидувајќи се да избегнам прецизни одговори, и многу се грижам да не бидам премногу јасен“, ќе изјави еднаш Гриспен во неговите јавни говори.

Еден од неговите најпознати коментари беше од 1996 година, кога предупреди дека инвеститорите се водени од „ирационална еуфорија“ при растот на акциите. Изјавата накратко ги потресе светските пазари.

Во периодот на економскиот бум, Гринспен беше широко фален како архитект на американскиот раст. Боб Вудворд во 2000 година ја наслови неговата книга „Маестро“. Во 2002 година беше прогласен за почесен витез од кралицата Елизабета Втора, а во 2005 година го доби Претседателскиот медал на слобода од Џорџ Буш.

По заминувањето од ФЕД, работеше како економски консултант и пишуваше книги, меѓу кои „Доба на немир“ и „Капитализмот во Америка“.