Почина македонскиот актер Кирил Поп Христов-Кили, потврдило за СДК.мк, семејството на актерот. Тој последните 12 години, заедно со семејството, живееше во Еквадор.

Поп Христов е роден во 1967 година во Скопје, дипломирал на Факултетот за драмски уметности во Скопје, на отсегот Актерска игра, во класата на професорот Љубиша Георгиевски во 1989 година. Од 1993 година, Христов работи во Македонски народен театар во Скопје.

Играше во филмовите „Панкот не е мртов“, „Бал-кан-кан“, „Тетовирање“, „Нечиста крв“, „Преку езерото“, во претставите „Ослободување на Скопје“, „Ревизор“, „Народен пратеник“, како и во сериите „Трст виа Скопје“, „Досие Скопје“ и други.