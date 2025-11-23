Основното јавно обвинителство Гевгелија соопшти дека спроведува истражна постапка против едно лице осомничено за кривично дело – Полов напад и силување по член 186 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик.

Според обвинителството, постои основано сомнение дека на 19 ноември осомничениот, со употреба на сила и спротивно на јасно изразената волја на жртвата, ја принудил на сексуален однос.

Истражните органи утврдиле дека осомничениот и оштетената претходно биле во подолга врска која таа ја прекинала. На денот на настанот, тој ја пречекал пред работното место и ја повикал да влезе во неговото возило под изговор дека сака да разговара со неа и да ја однесе дома.

Наместо тоа, ја одвезол по полски пат, каде во возилото ја удирал по лицето и ѝ се заканувал дека не смее да биде во врска со друг маж. Кога автомобилот запрел, оштетената се обидела да избега, но осомничениот со шлаканици и удари со тупаница ја вратил во возилото и ја принудил на сексуален однос, на кој таа постојано се спротивставувала.

Надлежниот јавен обвинител поднесе предлог до судијата на претходна постапка во Основниот суд Гевгелија за определување мерка притвор за осомничениот, поради опасност од бегство, можност за влијание врз оштетената и повторување на делото.