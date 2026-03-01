Израел денеска соопшти дека започнал уште еден бран напади врз Иран, додека Иранците се бореле со неизвесност по убиството на нивниот врховен лидер во американските и израелските напади, додека претседателот Доналд Трамп предупреди на последици од одмазда.

Часови откако двете нации соопштија дека во воздушен напад е убиен ајатолахот Али Хамнеи во воената кампања за соборување на владата на Исламската Република, неговите државни медиуми ја потврдија смртта на 86-годишниот лидер.

Во уште еден удар за иранските лидери, началникот на Генералштабот на вооружените сили Абдолрахим Мусави беше убиен во напади, соопшти радиодифузерот Иран ТВ.

Соединетите Американски Држави ќе го погодат Иран „со сила каква што никогаш порано не е видена“, предупреди Трамп во неделата, ако блискоисточната нација возврати.

„Иран само изјави дека денес ќе удрат многу силно, посилно отколку што некогаш биле погодени“, рече Трамп во објава на Truth Social и предупреди да не го направат тоа бидејќи ќе бидат удрени со со сила каква што никогаш порано не е видена.

Највисокиот ирански безбедносен службеник, Али Лариџани, изјави дека ќе биде формиран привремен совет за лидерство. Тој ги обвини САД и Израел дека се обидуваат да го ограбат и распаднат Иран и ги предупреди сецесионистичките групи на суров одговор доколку се обидат да преземат акција, соопшти државната телевизија.

Во коментарите упатени до Трамп и неговиот близок сојузник, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, рече дека тие ја преминале црвената линија и дека ќе „платат за тоа“.

Извор информиран за израелската кампања изјави за Ројтерс дека нема промена во воената стратегија по убиството на Хамнеи и дека нападите ќе продолжат да ги таргетираат иранските функционери и ракетната инфраструктура.

Неколку гласни експлозии се слушнаа втор ден по ред во неделата во регионалниот бизнис центар Дубаи и над главниот град на Катар, Доха, изјавија очевидци, откако Иран започна одмазднички напади врз соседните земји од Персискиот Залив.

Облаци бел чад од пресретнувања на ракети беа видени на небото над Дубаи, додека облаци темен чад се издигаа над неговото пристаниште Џебел Али, едно од најпрометните на Блискиот Исток.

Иран, кој изјави дека ќе ги таргетира американските бази доколку биде нападнат, погоди низа други цели, држејќи го во готовност Заливот, кој е главен производител на нафта.

Сирените за воздушен напад постојано се огласуваа низ Израел рано во неделата, а серија експлозии се слушнаа во Тел Авив додека софистицираниот систем за воздушна одбрана на Израел се обидуваше да ја пресретне најновата иранска офанзива.

Трамп рече дека воздушните напади имаа за цел да ја прекинат децениската закана од Иран и да се осигурат дека нема да може да развие нуклеарно оружје.

Тој се обиде да оправда ризичен потег што се чинеше дека е во спротивност со неговото искажано противење на американското вклучување во сложени прекуокеански конфликти.