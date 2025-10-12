пон, 13 октомври, 2025

По прекинот на огнот, медиумски организации бараат независно известување од Газа

Во соопштение објавено во петокот, Асоцијацијата на странски новинари (FPA) ја повика израелската влада „веднаш да ги отвори границите и да дозволи слободен и независен пристап на меѓународните медиуми до Појасот Газа“

Меѓународни новинарски организации бараат Израел веднаш да овозможи пристап за странските медиуми во Појасот Газа, објави Гардијан.

Во соопштение објавено во петокот, Асоцијацијата на странски новинари (FPA) ја повика израелската влада „веднаш да ги отвори границите и да дозволи слободен и независен пристап на меѓународните медиуми до Појасот Газа“.

Од 7 октомври 2023 година, Израел не дозволува странски новинари да влегуваат во Газа, освен под строго воено надгледување на организирани тури од Израелските одбранбени сили. Меѓународните медиуми се потпираат главно на палестински новинари и медиумски работници кои известуваат од теренот како и цивили, хуманитарни организации и медицински персонал.

Според Комитетот за заштита на новинари (CPJ), 197 палестински новинари и медиумски работници биле убиени во израелски напади во последните две години, што ја прави Газа најсмртоносно место за новинарите во светот.

Меѓу последно убиените се Мариам Дага, новинарка на „Associated Press“ и „Independent Arabia“, и Хусам ал-Масри од „Reuters“, кои загинаа при израелски напад врз болницата Насер во Хан Јунис на 25 август.

Во петокот, специјалниот известувач на ОН, Морис Тидбал-Бинц, изјави дека израелскиот напад во јужен Либан на 13 октомври 2023 година, при кој беше убиен новинарот на „Reuters“ Исам Абдала и беа повредени шест други новинари, претставува воено злосторство. Тој го опиша нападот како „планиран и насочен двоен удар“ со што е прекршено меѓународното хуманитарно право.

FPA се приклучи на долгата листа меѓународни организации кои во изминатите години бараат пристап за медиумите до Газа. Во јули 2025 година, голем број светски агенции, меѓу кои AFP, AP, BBC и Reuters, издадоа заедничко соопштение во кое ја нагласуваат важноста од независно известување од терен. Година претходно, CPJ и над 70 медиумски и граѓански организации повикаа Израел да дозволи слободен пристап за новинарите.

Во февруари 2024 година, повеќе од 30 медиумски куќи, потпишаа писмо во кое бараат поголема заштита за новинарите во Газа.

