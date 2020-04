По повод Денот на англискиот јазик и 404 години од смртта на големиот британски драматург и поет Вилијам Шекспир (историчарите сметаат дека тој исто така бил роден на денешен датум), Британската амбасада – Скопје објави серија видеа од македонските „Чивнинг“ стипендисти како читаат литература од Шекспир, дел на англиски, но и на македонски јазик.

– Денеска го одбележуваме Денот на англискиот јазик но и 404 годишнината од смртта на поетот, драматург, актер и најголемиот писател на Англиски јазик – Вилијам Шекспир, напиша британската амбасадорка во Скопје, Рејчел Галовеј на Твитер.

Today we mark #EnglishLanguageDay and 404 years since the death of the poet, playwright, actor and greatest writer in the English language – William Shakespeare. #Chevening scholars from 🇲🇰 read some of his greatest works of literature for @UKinRNMacedonia https://t.co/m9C0axJc9E

— Amb Rachel Galloway (@RGallowayUK) April 23, 2020