Во рамки на јавниот повик пристигнале четири понуди од компании од Турција, Кина и Унгарија. Понуди доставиле Ксиамен Голден Драгон бус, Јес-ЕУ Денмарк А/С Јутонг, БМЦ Отомотив Санави со Тиџарет Аноним Сиркети, и Икарус Електрик заедно со ЕВН.

Компанијата Икарус електрик заедно со ЕВН е на листата како најповолен понудувач во постапката за набавка на 150 електрични автобуси и 75 станици за полнење, откако на електронската аукција доставила најниска понуда.

По евалуацијата на понудите, Комисијата за јавни набавки утврдила дека две компании ги исполнуваат условите за учество на електронската аукција, односно БМЦ Отомотив Санави со Тиџарет Аноним Сиркети, и Икарус Електрик заедно со ЕВН.

На одржаното електронско наддавање, најниска цена понудила унгарската компанија Икарус Електрик заедно со ЕВН, со понуда од 3,12 милијарди денари или нешто над 50 милиони евра без ДДВ. Еден автобус би чинел нешто под 20 милиони денари или 322.000 евра без ДДВ, а една станица за полнење 2,02 милиони денари (32.500 евра) без ДДВ.

Комисијата предложила избор на најповолниот понудувач, по што следува рок за жалби од 10 дена.

Доколку биде склучен договорот, испораката треба да се одвива во три фази. Првите 30 електрични автобуси и 15 станици за полнење треба да бидат испорачани во рок од шест месеци, потоа уште 60 автобуси и 30 станици во рок од 12 месеци, а последните 60 автобуси и 30 станици во рок од 18 месеци од склучувањето на договорот.

Претходната постапка за набавка на 150 електрични автобуси и 75 станици за полнење беше поништена откако Државната комисија за жалби по јавни набавки по службена должност донесе решение за поништување на тендерот.

Министерството за транспорт во февруари го објави јавниот повик за набавка на електрични еколошки автобуси, при што 100 автобуси беа наменети за Град Скопје, а 50 за општините низ државата.

И тогаш како и сега најповолен понудувач беше унгарската компанија Икарус во партнерство со австриски ЕВН.