Еден човек е спасен жив откако осум дена бил заробен во урнатините на зграда што се урна по двојните земјотреси во Венецуела. Спасувачите на итните служби успеаја да го ослободат Хернан Гил повеќе од 100 часа откако првично го лоцираа под 140 тони урнатини.

Чилеански пожарникар претходно ја опиша операцијата за спасување како без сомнение најсложената и технички најтешката со која морал да се справи.

До четврток вечерта, потврдено е дека 2.595 лица загинале во земјотресите што ја погодија Венецуела на 24 јуни, а десетици илјади сè уште се водат како исчезнати. Алан Мадригал, болничар од Црвениот крст на Костарика, е спасувачот кој ги слушнал слабите повици на Гил за помош додека излегувал од урнатините во неделата.

„Тоа беше емотивен момент“, се присети тој, објаснувајќи дека на почетокот не им верувал на сопствените уши и побарал од колега да потврди дека не си замислувал. Од тој момент, спасувачите брзаа да се обидат да го ископаат обезбедувачот.

Гил бил на должност во мала бетонска кабина во подрумот на паркингот веднаш до трговскиот центар Галеријас Плаја Гранде во Катија Ла Мар кога се случија двата земјотреси.

Се чини дека кабината создала школка околу него, заштитувајќи го од 140-те тони урнатини што се урнаа околу него и врз него.

На Гил му била дадена вода, а медицинските лица го прицврстиле на интравенска инфузија, додека тимови од Венецуела, Чиле, Костарика, Ел Салвадор, Мексико, Португалија и САД работеа на негово ослободување.

Делови од пристапните канали што спасувачите ги изградија за да стигнат до него се урнаа неколку пати, истакнувајќи ги опасностите што работата ги претставуваше за спасувачите, како и за Гил.

Во текот на ноќта, тимовите за пребарување конечно успеаја да воспостават визуелен контакт со преживеаниот.

На снимката снимена од мала камера вметната во урнатините каде што беше заробен Гил, можеше да се слушне како еден чилеански пожарникар го моли да ја сврти главата кон камерата.

Едното око му беше крваво и носеше маска за лице, која спасувачите претходно му ја дадоа низ мала дупка за да го заштитат од прашината и остатоците создадени при нивните напори да го ослободат.

Пожарникарот, исто така, го замоли да стави очила за да ги заштити очите додека спасувачите продолжуваа внимателно да копаат по урнатините околу него.

Марко Антонио Франко од Мексиканскиот Црвен крст го опиша Гил како „весел човек“.

Тој изјави за мексиканскиот новински сајт Миленио дека преживеаниот „дури и побарал хидратантни пијалоци со специфични вкусови што ги сака“, додавајќи дека „секако дека му угодивме“.

„Тој самиот нè храбри, велејќи ни да продолжиме. Ги препознава членовите на нашиот тим, велејќи „колку е убаво што се вративте и што повторно сте со мене“.

Според Франко, спасувачите и Гил постојано разговарале за неговото семејство и за предизвикувачкото спасување.

Мадригал, болничарот кој го лоцираше Гил, беше на својата прва меѓународна мисија за спасување и рече дека работата што ја извршил во Венецуела го променила.