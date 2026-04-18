Во недела, граѓаните на Бугарија по осми пат во последните пет години ќе излезат на избори, во обид да се стави крај на долготрајната политичка криза. Дел од младите, инспирирани од протестите, се надеваат на поодлучен исчекор кон поевропска и покорупција-слободна држава, пренесува Гардијан.

Додека Бугарија се подготвува за нови парламентарни избори, дел од младите гласачи се обидуваат протестната енергија од минатата година да ја претворат во политичка промена.

Меѓу нив е и 23-годишната Ана Бодакова, кандидатка за пратеничка од проевропската коалиција „Продолжуваме со промената – Демократска Бугарија“. Таа беше дел од масовните протести против владата, кои завршија со оставка на премиерот Росен Жељазков и неговиот кабинет во декември.

„Протестот е само половина од работата. Сакам тоа што го изразивме на улица да го преточиме во закони и правила“, изјави Бодакова.

Сепак, нивните очекувања се судираат со растечката поддршка за поранешниот претседател Румен Радев, кој важи за фаворит во анкетите. Неговата реторика, која често се оценува како проруски ориентирана, и противењето на воведувањето на еврото и воената поддршка за Украина, го прават неприфатлив за дел од младите гласачи.

Аналитичарите оценуваат дека гласачкото тело е јасно поделено по генерациска линија, при што постарите гласачи, особено во руралните средини, повеќе го поддржуваат Радев.

Политичката нестабилност, честите избори и обвинувањата за корупција придонесоа за пад на довербата во институциите. На последните избори во 2024 година, излезноста беше само 39 отсто.

Предизборниот период е обележан и со тензии, партиите меѓусебно се обвинуваат за изборни манипулации, а полицијата спроведе акции против купување гласови, при што се уапсени стотици лица.

Дополнително, аналитичарите предупредуваат на кампањи со дезинформации и проруски наративи, што ја зголемува загриженоста за надворешно влијание врз изборниот процес.

И покрај тоа, дел од младите активисти се надеваат на поголема излезност. „Колку повеќе луѓе гласаат, толку помалку влијание ќе имаат манипулираните гласови“, изјави 26-годишниот Асен Лазаров, активист за поголемо учество на младите во политиката.

Сепак, анкетите покажуваат дека Радев има околу 30 отсто поддршка, но без јасно мнозинство, што значи дека земјата најверојатно ја очекува нова коалициска влада, и можеби уште еден изборен циклус.

Дел од аналитичарите се скептични дека овие избори ќе донесат суштинска промена, додека младите гласачи предупредуваат дека промената е долгорочен процес и дека ова е само еден чекор во таа насока.