По емитувањето на филмот „Одисеја“ на Кристофер Нолан низ кината во целиот свет, интересот за играта „Assassin’s Creed Odyssey“ каде играте спартанец или спартанка по ваш избор во старогрчки историски период, е драстично поиграна од претходно иако со години котира високо и со стабилна публика играчи, како прва успешна акциона варијанта на „Assassin’s Creed“ серијалот која го менува стилот во директни борби од блиску. Дури и гејмерите почнаа да предвидуваат и шпекулираат дека по ремастерот на AC 4: „Black Flag“ најдобра варијанта за римејк и ремастер е токму „AC Odyssey“.

Што се однесува до повеќето игри од серијалот „Assassin’s Creed“ скоро сите излезени игри се играат одново и одново затоа што имаат навистина добра графика, акција и приказни и историски референци, а сите „AC“ игри се направени од мултикултурен тим со различни убедувања и верувања.

Најновиот филм за Одисеј, каде Мет Дејмон ја игра главната улога, има поделени мислења за тоа дали е добар или не. Но, секако е впечатливо, приземјено портретирање на ликот и добро познатата приказна која за жал, нема употребено дури и клучни елементи, туку повеќе се заснова на нови интерпретации.

Иако Кристофер Нолан вели дека целиот филм го засновал на преводот од старогрчки на британскo-американската преведувачка, класичарката Емили Вилсон. Таа во објавена критика за филмот на Нолан (што може да ја прочитате овде), вели дека „за неа би било срамота да има напишано било каков дел од сценариото за филмот“. Точно е дека во филмот има многу застранувања од оригиналната приказна од Хомер.

За авторот на „Илијада“ и „Одисеја“ Хомер во книжевноста постои појавата на „Хомерово прашање“, односно сè уште отворена дебата во која литерати се прашуваат дали Хомер бил еден автор и дали воопшто постоел, или епот за јунаштва е народно дело на еден или повеќе непознати народни пејачи што усно се развивал и изведуван бил со придружена музика од Китара (инструмент сличен на гитара), како што потврдува Аристотел во книгата „За Поетиката“.

Заслугите за преводите на македонски јазик, одат кај преведувачот Михаел Петрушевски целосно за „Илијада“, а неговите соработници според негови записи и ракописи ја имаат допреведено постхумно за него и „Одисеја“.

Описот што се дава за што слушнал Одисеј врзан за јарболот од песната на сирените, звучи како мотивациони пораки од „модерен Стоицизам“, нешто модернизирано што не е во склад со наративот на оригиналот и додадено без потреба. И самото спомeнување на христијанска максима како некаков новопечен „Зевсов Закон“ за госпопримство во филмот во повеќе наврати, е неадекватно.

Но, има два моменти што се екстремно добро сработени во филмот, на прво место е претварањето на војниците на Одисеј во свињи од страна на волшебничката-вештерка Кирка што е одлично и истовремено хорифично направено и вториот момент е дизајнот на лицето на Киклопот што е во стил на фацијална деформација.

Воопшто не се ни споменува анегдотата за ветeрот Зефир што треба да го однесе дома Одисеј. Нема ниту збор за тајната за креветот на кој спиеле Одисеј и Пенелопа што само тие ја знаат. Сите што ја читале Одисеја во оригинал досега сметаат дека најдобро е прикажан епот во филмот со Арманд Асанте како Одисеј од 1997 година.

Популарноста на видеоиграта „Assassin’s Creed Odyssey“ доаѓа и со реактулизирањето на книгата произлезена од играта напишана од писателот Гордон Доерти, иако и тој го следи теркот на Оливер Боуден кој има напишано многу книги за „AC“ серијалот -каде ефектот на книгите многу малку варира и се разликува од самите игри – и се прераскажани и издраматизирани дејствата од игрите со навистина мал број додатоци за имерсија.

Инаку во играта „AC Odyssey“ има сцена со гробот на Александар Македонски во една од експанзиите, каде што тој е погребан во стаклен ковчег потопен во мед, а приказните во самата игра се повеќе ја промовираат грчката страна на гледањето на Александар Велики. И покрај тоа, заради самата акција во играта на многу Македонци оваа игра им е сè уште доста играна, дека е една од малкуте видеоигри што доста добро естетски портретира и антички Македонци. Дури во играта има и регион означен како „Makedonia“ низ кој има само мал број задачи и стеснет простор. Во позадината ја има и Шар Планина во самата игра.

Несвеснота на помладите генерации кои се растени со популарни содржини и играта и најновиот филм им изгледаат како ремек дела, дека се несвесни како важни детали во двата медиуми се пренебрегнати и недоследни. Сепак, тоа не ги спречува да уживаат во овие содржини и да се воодушевени, иако им недостасуваат основни предзнаењата што повозрасните генерации ги имаат од читање на книгите.

Дури и во стрип културата во едицијата стрип албуми наречена „Откриче Света“ Стрипови LAROUSSE, токму првиот стрип во серијалот ги обработува доста добро темите за Александар Македонски и Одисеј.

Фирмата што ги прави „AC“ игрите „Ubisoft“ сè уште нема одговор дали ќе направи римејк или ремастер за видеоиграта „AC Odyssey“ но според околностите -тоа не само што нема да ги изненади гејмерите со новонастанатата популарност на темата поттикната од филмот. Книгите и стриповите спомнати во овој напис се препорачана литература за помладите кои сакаат навистина да учат нови работи наместо бегло да конзумираат култоролошки и исторски теми низ призма на поп култура од филмови и видеоигри.

Видеоиграта „Assassin’s Creed Odyssey“ моментално се продава на Steam на попуст од 80 отсто за сите верзии, а најевтината варијанта чини околу 12 евра за стандардната едиција, додека целосниот пакет со сите содржини чини 22,99 евра наместо 114,99 евра. Ако ја немате оваа игра ова е шанса да ја купите во најевтина можна варијанта досега, а попустот трае до 17 август.