По 30 години Пинк Флојд со нова песна за поддршка на Украина

Рок групата Пинк Флојд во состав на гитаристот Дејвид Гилмор и тапанарот Ник Мејсон заедно со украинскиот пеач Андреј Хливнук од бендот Бумбокс сними нова песна, „Hey Hey Rise Up“ што беше официјално објавена денес.

Ова е прв пат по временска пауза од три децении, прогресивниот рок бенд да извади своја авторска музика, и тоа го направи заедно со Хливнук кој неколку недели претходно беше ранет борејќи се против руската агресија.

Here is the official video for 'Hey Hey Rise Up', Pink Floyd’s new Ukraine fundraiser feat Andriy Khlyvnyuk of Boombox. Stream / download from midnight. https://t.co/4U3P3WAQOZ

— Pink Floyd (@pinkfloyd) April 7, 2022