По 170 дена во вселената четворица астронаути на НАСА и ЕСА безбедно се вратија на Земјата

По 170 денови во вселената, астронаутите на НАСА Боб Хајнс, Кјел Линдгрен и Џесика Воткинс, како и астронаутката на ЕСА Саманта Кристофорети, безбедно се спуштија во водите на Атлантскиот океан кај Џексонвил, Флорида во 16:55 часот по локално време (22:55 ч. по средноевропско време) во петокот 14 октомври.

НАСА информираше дека четиречлениот екипаж се врати со вселенската капсула Кру Драгон Фридом на компанијата Спејс Екс (SpaceX).

На леталото со официјално име Dragon C212 му беше дадено името Фридом („Слобода“) во април, пред да го однесе истиот четиричлен екипаж до Меѓународната вселенска станица. Тогаш астронаутот Кјел Линдгрен објави на Твитер дека името е избрано со цел да се прослави основно човеково право, како и работливоста и иновативноста што бликаат кога човечкиот дух е нескротен. Името исто така оддава почит на вселенската капсула Фридом 7, користена на ракетата Меркури Редстоун 3, со која Алан Шепард го изврши првиот американски лет во вселената со човечки екипаж (5 мај 1961 г.).

FREEDOM!! Crew-4 will fly to the International Space Station in a new Dragon capsule named “Freedom.” The name celebrates a fundamental human right, and the industry and innovation that emanate from the unencumbered human spirit. 1/ pic.twitter.com/uMVzeS0rp1

— Kjell Lindgren (@astro_kjell) March 23, 2022