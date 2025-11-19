Оваа недела Epic Games даваат две добри бесплатни игри: Платформската игра ScourgeBringer и стратешката игра Song of Silence-каде првата трелерот за играта потсетува на арт стилот на познатиот анимиран филм Samurai Jack од Cartoon Network, а втората игра е конципирана како Heros of Might and Magic серијалот со арт стил што потсетува на серијалот игри Banner Saga.

Иако самата игра ScourgeBringer е поедноставна, гејмплејот не е како што е рекламирана со трејлерот за рекламирање на играта наречен Animated Launch Trailer, кој изгледа вака.

Додека самата игра додека се игра е платформер којшто имитира постар стил на вакви игри но колоритноста е со сајберпанк wibe и драстични бои, еден вид нова перспектива во платформски игри што ја задржува класичната основа на ваквиот тип на игри, вака личи самата игра додека се игра:

За жал како и повеќето платформски игри ScourgeBringer нема некаква значајна приказна и се базира повеќе на несопирлива акција. Играте со женски лик што употребува катана и огнени оружја и дејството е во пост апокалиптичен свет -каде ликот треба да си го поврати сеќавањето. Што ја прави самата приказна површна и генерична и реално не толку присутна во играта воопшто.

Додека играта Song of Silence има многу подобра приказна и изгледа токму како што е преставена на првичниот трејлер:

Играта е Turn Based игра што алудира да ги вовлече играчите нудејќи им игра што наликува на надградена верзија на она што беше најуспешната turn based игра Heroes of Might and Magic III своевремено.

Стилот на цртањето ликови што е многу сличен на серијалот Banner Saga па дури и некои од битките се конципирани како битките во споменатиот серијал со сличен сетинг, но помали човечиња и пограндиозна разгранетост на територии и можности.

Може да се заклучи дека со овој гивавеј на платформска и стратешка игра -Epic Games се обидуваат да ја потхранат носталгијата кај повозрасните гејмери со игри што подражаваат стилови на најиграни игри пред 20 години но во ново модерно руво и графика. Но секако и новите генерации донекаде да ја доживеат убавината на овие два вида на игри за првпат.