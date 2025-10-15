Платформската игра „Gravity Circuit“ е бесплатна на Epic Games до четврток

Интересното е што платформските игри новонаправени во релативно поскоро време, како оваа видеоигра ги емулираат флиперските игри од времето кога беа во подем

Gravity Circuit е платформаска игра излезена пред две години од девелоперите PIT Games и Domesticated Ant Games, и ќе биде бесплатна на Epic Games до четврток (16.10.2025).

Интересното е што платформските игри новонаправени во релативно поскоро време, како оваа видеоигра ги емулираат флиперските игри од времето кога беа во подем. Исто како што Minecraft им дава шанса на децата да осетат игра со пикселизирана графика но со нови опции, во Gravity Circuit се земени сите најдобри постари обрасци од ваков тип на игри, но играта е и надоградена и со помодерни карактеристики преку нејзините механики за левелирање и прогресирање како и нови стилови на борење против непријатели кои иницијално ги немаше во осумдесеттите и деведесеттите години.

Самата игра е така дизајнирана да ги научи децата да помагаат на луѓе во неволја, затоа што ако спасувате цивили во играта ви се отвараат дополнителни надграби на главниот лик кои варираат од нови типови на напади до надградби на оклопи и оружја и повеќе можности за брза мобилност додека играте стази со скокање. Дополнително трчање и лизгање активности кои се одвиваат во брз ритам и захтеваат многу вежбање за вешто да се изведат.

Но секако и повозрасните гејмери секогаш се радуваат на нова одлична платформска игра, поради носталгијата на моментот што се’ значеа овој тип на игри во минатото и колку упорност, вежбане нивоа и потрошени жетони на флипери требаше за да се стане мајстор во ваков тип на дадена видеоигра.

Gravity Circuit го носи со себе сето ова од горенаведеното и акцијата ја инкорпорира во генерична “спаси го светот” поставка. Сепак деталноста на играта е во согласност со дејството. Играте со оперативец специјален воин по има Каи којшто е единствен браник и херој којшто може да ги уништи лошите вештачки интелигенции кои се роботизирани и претставуваат закана за човештвото. Премисата е секако со идеја на “избраниот” дури и во време на висока технологија во сајберпанк сетинг- затоа што Каи може да ракува со мистериозниот Gravity Circuit предмет на моќ којшто само тој може да го контролира -а ликот е посебен поради тоа што бил најголемиот херој на претходната светска технолошка војна.

Не ја пропуштајте приликата да ја добиете бесплатно играта Gravity Circuit од Epic Games затоа што се работи за одлична игра која вреди да се има и пружа доста здрава забава.