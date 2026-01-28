Дваесет и осми јануари е денот кога зборуваат работниците. Овој протест е за вашите плати кои не ви стасуваат од први до први во месецот, најави Слободан Трендафилов, претседателот на Сојузот на синдикатите (ССМ), во пресрет на протестот кој денеска ќе се одржи во 17 часот пред Работнички дом (зградата на ССМ). Протестот ќе започне пред ССМ, па ќе продолжи пред Собранието, Стопанската комора и крајната точка е Владата.

„Овој протест е против неправдата, затоа што тие земаат 10 пати поголема плата од вашата. Овој протест е поради тоа што тие за себе обезбедуваат 250 евра зголемување на нивните плати, а за вас ниту 25 евра. Овој протест е за вашите деца, за вашите ќерки, за вашите синови. Овој протест е и за вашите внуки, за вашите внуци, за да ги зачуваме нашите семејства во Македонија и да не ни заминуваат во странство. Овој протест е против игнорантскиот однос на Владата и на работодавачите кои не се договорија да ги зголемат вашите работнички плати онака како што заслужувате и како што барате. Овој протест е за зголемување на сите плати на работниците за најмалку 6.000 денари, преку зголемување на минималната плата на најмалку 600 евра“, рече претседателот Трендафилов.

Тој кажа дека самобендисаноста на одредени луѓе значи држење во сиромаштија, затоа што 200.000 работници живеат со плата под 30.000 денари.

„Замислете десет проценти од нив да излезат на улица денес, колку брзо ќе можат да се менуваат работите и колку брзо ќе растат платите. Ве охрабрувам да не се плашите на никој и да излезете рамо до рамо со синдикалците, со работниците и да им дадете поддршка и ако имате повисока плата, затоа што се бориме и за вашата плата и таа да се зголеми за најмалку 6.000 денари“, рече Трендафилов.

И Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) ги поддржува актуелните барања на дел од поголемите синдикатите и ќе се вклучи на протестот закажан за 28 јануари.