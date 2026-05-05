САД и Иран започнаа нови напади во Заливот додека се борат за контрола врз Ормускиот теснец со спротивставени поморски блокади, нарушувајќи го кревкото примирје. Претседателот Доналд Трамп вели дека САД погодиле седум ирански брзи чамци во Ормускиот теснец, додека Вашингтон се обидува да ги изведе заглавените бродови надвор од Заливот преку во голема мера затворениот воден пат. ОАЕ и Јужна Кореја објавија напади врз бродови во виталниот канал во понеделник. ОАЕ, исто така, соопштија дека избувнал пожар во нафтеното пристаниште Фуџаира по иранскиот напад. Бродската компанија „Маерск“ изјави за Би-Би-Си дека еден од нивните бродови под американско знаме успешно го напуштил теснецот со американска воена заштита – под она што Трамп го нарече „Проект слобода“.

Новите налети на ракети и беспилотни летала дојдоа откако американскиот претседател Доналд Трамп започна нов обид за пренесување на заглавени танкери и други бродови низ теснецот, виталната пречка за трговија со енергија, која е практично затворена откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари, војна во која загинаа илјадници луѓе низ регионот.

САД соопштија дека уништиле шест мали ирански воени чамци, а нафтено пристаниште во Обединетите Арапски Емирати, каде што се наоѓа голема американска воена база, беше запалено од ирански ракети.

Трамп даде оскудни детали за својот нов напор, кој го нарече „Проект слобода“, за да им помогне на заглавените бродови да патуваат низ теснецот кога го објави тоа на социјалните медиуми, два дена откако истече законскиот рок според американскиот закон за него да добие овластување од Конгресот за војната. Трамп му рече на Конгресот дека војната е завршена и дека рокот е неважечки, тврдење оспорено од некои пратеници.

Тоа беше првиот очигледен обид за употреба на воена сила од минатиот месец, по објавувањето на прекинот на огнот за да се деблокира најважниот светски енергетски превозен пат, за кој Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран изјави дека може да се случи само со негова дозвола. Цената на осигурувањето за превоз, исто така, драстично порасна. Со недели, американската морнарица ја блокираше трговијата на Иран по море, што Иран го смета за само по себе воен чин.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, рече дека настаните во теснецот „јасно покажуваат дека нема воено решение за политичка криза“.

Тој додаде: „Проект слобода е проект ќорсокак“.

„Маерск“ рече дека транзитот на еден од неговите комерцијални бродови бил завршен без инциденти и сите членови на екипажот се безбедни и неповредени.

Но, најновиот потег на Трамп, барем на почетокот, се чинеше дека се врати како бумеранг, не донесе пораст на сообраќајот на трговски бродови, а воедно предизвика ветена демонстрација на сила од Иран, кој се закани дека ќе одговори на каква било ескалација со нови напади врз своите соседи каде што се сместени американски војници. Големите бродски компании изјавија дека веројатно ќе почекаат договорен крај на непријателствата пред да се обидат да го преминат теснецот.

Ормускиот теснец останува во голема мера блокиран откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран во февруари. Техеран одговори со блокирање на клучниот воден пат низ кој обично минуваат 20% од светската нафта и течен природен гас.

На почетокот на април, САД и Иран објавија прекин на огнот според кој Иран ги прекина нападите со беспилотни летала и ракети врз земјите од Персискиот Залив, вклучувајќи ги и ОАЕ, но малку бродови успеаја да го поминат теснецот оттогаш. САД, исто така, воведоа сопствена блокада врз иранските пристаништа.