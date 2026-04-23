Секретарот на морнарицата Џон Фелан беше отпуштен во среда по месеци внатрешни борби со високи лидери на Пентагон и несогласувања околу тоа како да се оживее програмата за бродоградба на морнарицата, која се соочува со тешкотии.

Фелан ги напушта Пентагон и администрацијата на Трамп, веднаш напиша Шон Парнел, главен портпарол на Пентагон, во кратко соопштение.

Во својата улога како водач на морнарицата, Фелан се залагаше за „Златната флота“, голема инвестиција во нови бродови, вклучувајќи и борбен брод од „класа Трамп“. Но, раководството на Фелан беше нарушено од караници со високи лидери во Пентагон, вклучувајќи го министерот за одбрана Пит Хегсет и заменик-министерот за одбрана Стивен Фајнберг, соопштија претставници на Пентагон и Конгресот.

Фелан е првиот секретар за служба што ја напушта администрацијата, иако е втор што се судри со министерот за одбрана. Хегсет, исто така, се судри со секретарот на армијата Даниел П. Дрискол околу унапредувања и мноштво други прашања. Хегсет го отпушти началникот на Генералштабот на армијата, генерал Ренди Џорџ, претходно овој месец.

Секретарот на морнарицата нема улога во надгледувањето на распоредените сили, а отпуштањето на Фелан веројатно нема да има значајни импликации врз водењето на војната во Иран или операциите на морнарицата на САД за блокирање на иранските пристаништа или отворање на Ормутскиот теснец. Како врвен цивилен лидер на морнарицата, неговата главна одговорност е да го надгледува градењето на идните поморски и морнарички сили.

Но, немирите би можеле да ѝ го отежнат на морнарицата обновувањето на своите залихи од ракети „Томахавк“ и врвни системи за воздушна одбрана, кои се во интензивна употреба во Иран.

Тензиите тлееја со месеци помеѓу Фелан и неговите двајца шефови – Хегсет и Фајнберг – околу стилот на управување, прашањата поврзани со персоналот и други прашања.

Фајнберг, особено, стануваше сè повеќе незадоволен од начинот на кој Фелан ја водеше големата нова иницијатива за бродоградба на морнарицата и ја одземаше одговорноста за проектот од него, рече конгресниот функционер, кој зборуваше под услов на анонимност за да разговара за прашања поврзани со персоналот.

Фелан, назначен од Белата куќа, исто така имал спорни односи со својот заменик, потсекретарот Хунг Цао, кој е повеќе поврзан со Хегсет, особено во некои од социјалните и културните битки што го дефинираа мандатот на секретарот за одбрана, рекоа официјалните лица.

Висок функционер на администрацијата изјави дека Хегсет го информирал Фелан пред официјалното соопштение на Пентагон дека тој и претседателот Трамп одлучиле дека на морнарицата ѝ е потребно ново раководство.

Портпаролката на Фелан ги упати сите прашања во среда навечер до Министерството за одбрана.

Минатата есен, Хегсет го отпушти началникот на кабинетот на Фелан, Џон Харисон, кој се судри со високи функционери низ целиот Пентагон. Невообичаениот потег ги истакна пошироките тензии меѓу Хегсет и Фелан.

Сепак, времето на отпуштањето на Фелан ги изненади некои претставници на Пентагон и Конгресот. Во среда, Фелан беше во обиколка на Капитол Хил, разговарајќи со сенаторите за неговото претстојно годишно сослушување со пратениците за да разговараат за буџетското барање на Морнарицата и други приоритети.

„Ненадејното отпуштање на секретарот Фелан е загрижувачко“, изјави сенаторот Џек Рид од Род Ајленд, највисок демократ во Комитетот за вооружени сили, во изјава во среда вечерта.

„Во средината на војната по избор на претседателот Трамп во Иран, во момент кога нашите поморски сили се распрснати низ повеќе зони, овој вид нарушување на врвот испраќа погрешен сигнал до нашите морнари и маринци, до нашите сојузници и до нашите противници.“

Фелан, исто така, имаше близок однос со Трамп. Во декември, Фелан се појави заедно со Трамп во неговото одморалиште Мар-а-Лаго за да ја најави „Златната флота“ и новата класа борбени бродови што го носат името на Трамп.