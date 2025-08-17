Петмина возачи успасени, возеле пијани и предизвикале сообраќајки

Петмина возачи се уаспсени, откако викендов пијани седнале зад воланот и ги довеле во опасност себеси и другите учесници во сообраќајот. Тие ќе добијат кривични пријави за безобѕирно управување со моторно возило.

Еден од возачите бил уапсен во Неготино, откако полициски службеници при контрола на патниот сообраќај констатирале дека возел под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,15 промили алкохол во крвта, а друг во Скопје, каде што при вршење на увид на сообраќајна несреќа во која тој учествувал со своето возило, му биле измерени 3,30 промили алкохол во крвта.

Полицијата од Кавадарци го лишила од слобода И.В.(24) затоа што и тој учествувал во сообраќајна несреќа иако бил под дејство на алкохол, со 1,58 промили алкохол во крвта.

Во Куманово, полицијата го успсила Г.В.(48) затоа што возел пијан, со 1,70 промили алкохол во крвта, а во Битола, бил успасен О.В.(48) од селото Баница, струмичко, кој возел во алкохолизирана состојба со 1,82 промили алкохол во крвта.