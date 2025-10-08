Петмина приведени по обид за атентат врз претседателот на Еквадор, Нобоа

Пет лица се приведени по наводен обид за атентат врз претседателот на Еквадор, Даниел Нобоа. Околу 500 луѓе фрлале камења кон автомобилот на претседателот и имало знаци на оштетување од куршум на неговото возило, според министерот за енергетика и животна средина на земјата, кој додаде дека Нобоа не е повреден.

Видео, споделено со Би-Би-Си од канцеларијата на претседателот, покажува демонстранти како фрлаат камења кон автомобил и три мали дупки во еден од прозорците на автомобилот. Би-Би-Си не потврди независно дека е испукан куршум.

Конаие, најголемата домородна организација во земјата која предводеше национален штрајк, рече дека петмина од нив се приведени. Канцеларијата на Нобоа соопшти дека уапсените ќе бидат обвинети за кривични дела тероризам и обид за атентат.

Земјата е потресена од насилни судири и протести повеќе од две недели. Се започна откако Конфедерацијата на домородни националности на Еквадор, или Конаие, прогласи национален штрајк во знак на протест против прекинувањето на субвенциите за дизел од страна на владата. Тие организираа маршеви и блокади на патиштата.

Владата го бранеше прекинувањето на субвенцијата за која вели дека ќе заштеди 1,1 милијарда долари годишно, кои можат да се распределат на мали земјоделци и луѓе во транспортниот сектор.

Минатата недела, конвој на претседателот Нобоа исто така беше нападнат од заседа од демонстранти. Нобоа патуваше со високи дипломати од ОН, ЕУ, Италија и Ватикан додека доставуваше помош до погодените заедници за време на национален штрајк. Тој објави фотографии од скршени шофершајбни и прозорци на автомобилите на социјалните мрежи.

Се вели дека неколку припадници на вооружените сили се повредени, а Конаи рече дека едно лице е убиено. Конаи ја обвини владата за произволни притворања и насилно задушување на демонстрантите, но владата ги опиша постапките на групата како криминални. Групата предводеше демонстрации во кои беа соборени тројца претседатели помеѓу 1997 и 2005 година.