сре, 8 октомври, 2025

Петмина приведени по обид за атентат врз претседателот на Еквадор, Нобоа

Земјата е соочена со насилни судири и протести повеќе од две недели поради прекинувањето на субвенциите за дизел од страна на владата

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ENTREVISTA_AL_PRESIDENTE_DANIEL_NOBOA_CON_FERNANDO_DEL_RINC%C3%93N_DE_CNN._QUITO,_15_DE_ABRIL_DEL_2025.jpg

Пет лица се приведени по наводен обид за атентат врз претседателот на Еквадор, Даниел Нобоа. Околу 500 луѓе фрлале камења кон автомобилот на претседателот и имало знаци на оштетување од куршум на неговото возило, според министерот за енергетика и животна средина на земјата, кој додаде дека Нобоа не е повреден.

Видео, споделено со Би-Би-Си од канцеларијата на претседателот, покажува демонстранти како фрлаат камења кон автомобил и три мали дупки во еден од прозорците на автомобилот. Би-Би-Си не потврди независно дека е испукан куршум.

Конаие, најголемата домородна организација во земјата која предводеше национален штрајк, рече дека петмина од нив се приведени. Канцеларијата на Нобоа соопшти дека уапсените ќе бидат обвинети за кривични дела тероризам и обид за атентат.

Земјата е потресена од насилни судири и протести повеќе од две недели. Се започна откако Конфедерацијата на домородни националности на Еквадор, или Конаие, прогласи национален штрајк во знак на протест против прекинувањето на субвенциите за дизел од страна на владата. Тие организираа маршеви и блокади на патиштата.

Владата го бранеше прекинувањето на субвенцијата за која вели дека ќе заштеди 1,1 милијарда долари годишно, кои можат да се распределат на мали земјоделци и луѓе во транспортниот сектор.

Минатата недела, конвој на претседателот Нобоа исто така беше нападнат од заседа од демонстранти. Нобоа патуваше со високи дипломати од ОН, ЕУ, Италија и Ватикан додека доставуваше помош до погодените заедници за време на национален штрајк. Тој објави фотографии од скршени шофершајбни и прозорци на автомобилите на социјалните мрежи.

Се вели дека неколку припадници на вооружените сили се повредени, а Конаи рече дека едно лице е убиено. Конаи ја обвини владата за произволни притворања и насилно задушување на демонстрантите, но владата ги опиша постапките на групата како криминални. Групата предводеше демонстрации во кои беа соборени тројца претседатели помеѓу 1997 и 2005 година.

ПОВРЗАНО

Македонија

Млади од Трубарево палеле кабли во Аеродром

Две момчиња од Трубарево се уапсени во Аеродром бидејќи палеле кабли. Според информација од Министерството за внатрешни работи, викендов полициски службеници од полициската станица во...
Повеќе
Македонија

Уапсени две лица во Куманово и Тетово, додека шумите горат, тие подметнувале пожари

Уапсени се две лица во Куманово и во Тетово, кои се осомничени дека подметнувале пожари. Полицијата во Куманово го лишила од слобода С.С.(57), кој...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на локалните избори...
Повеќе
Македонија

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Празен куфер, кој бил оставен од две лица на плоштадот „ВМРО“ пред седиштето на партијата ВМРО-ДПМНЕ, ги испразни околните згради, потврдија од Министерството за внатрешни работи (МВР). Како што оттаму информираат, лице...
Повеќе
Балкан

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Од Академскиот плениум во Србија информираат дека сајтот stopbrutalnosti.com, каде што се следат случаите на насилство во Србија, официјално е лансирана денес. Овој заеднички проект на IT Blokada и Академскиот пленум...
Повеќе
Ctrl - Z

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Нобеловата награда за хемија им беше доделена на тројца научници кои создадоа револуционерни порозни материјали кои можат да собираат вода од пустинскиот воздух, да собираат јаглерод диоксид од индустриските капацитети и...
Повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на...

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Тетовец доби кривична пријава оти бесправно градел во Националниот парк Шар планина

АВМУ се пофали дека судот одбил дел од тужбата на Левица за платено политичко рекламирање

Небезбедни оброци за децата: Инспектори откриле валкани кујни и ризична храна во градинки и училишта

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните