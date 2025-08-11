Петмина новинари на Ал Џезира убиени во израелски напад во Газа

Новинарите загинаа во напад врз новинарски шатор пред болницата „Ал Шифа“ во Газа Сити. „Ал Џезира“ го осуди убиството како намерен обид за замолчување додека Израел го обвинува ал-Шариф за водење на ќелија на Хамас

Петмина новинари на Ал Џезира, меѓу кои и познатиот дописник Анас ал-Шариф, беа убиени во неделата вечерта во израелски напад врз новинарски шатор пред главната порта на болницата „Ал Шифа“ во градот Газа.

Во нападот загинаа и дописникот Мухамед Креикех, како и снимателите Ибрахим Захер, Мухамед Нуфал и Моамен Алива. Вкупно седум лица го загубија животот, објави Ал Џезира.

Кратко пред да биде убиен, 28-годишниот ал-Шариф објави на X дека Израел спроведува интензивно и концентрирано бомбардирање или таканаречени „појаси од оган“ врз источните и јужните делови на градот Газа. Во неговото последно видео, се слушаат силни експлозии и се гледа небото осветлено од огнени блесоци.

Во порака подготвена на 6 април, за објава во случај на неговата смрт, ал-Шариф напиша дека „ја живеам болката во сите нејзини детали“ и „повторно и повторно ја вкусувам тагата и загубата“.

„И покрај тоа, никогаш не се двоумев да ја пренесам вистината како што е, без извртување или искривување, надевајќи се дека Бог ќе биде сведок на оние кои молчеа, кои го прифатија нашето убиство и кои го задушија нашиот здив“, напиша тој, изразувајќи жалење што ја оставил својата сопруга Бајан и нема да го гледа растењето на синот Салах и ќерката Шам.

Ал Џезира го осуди нападот како „уште еден очигледен и однапред планиран напад врз слободата на медиумите“ и како „обид да се замолчат гласовите кои ја разоткриваат претстојната окупација на Газа“. Мрежата ги повика меѓународната заедница и релевантните организации да преземат „решителни мерки за запирање на ова тековно геноцидно дејствување и на намерното таргетирање на новинарите“.

Колегата Хани Махмуд, кој бил само еден блок подалеку од местото на нападот, изјави дека ова било „најтешкото известување во изминатите 22 месеци војна“, додавајќи дека новинарите биле убиени „поради нивното упорно известување за гладта, неухранетоста и страдањата на Палестинците“.

Израелската војска го обвини ал-Шариф за раководење со ќелија на Хамас и за „организирање на ракетни напади врз израелски цивили и војници“, тврдејќи дека поседува „недвосмислени докази“ за неговата поврзаност со групата.

Но, според Мухамед Шехада од Euro-Med Human Rights Monitor, нема докази дека ал-Шариф учествувал во непријателства. Тој истакна дека целата негова работа се состоела од известување пред камера „од утро до вечер“.

Минатиот месец, по видеото на израелскиот армиски портпарол Авихај Адраеи во кое ал-Шариф беше обвинет за членство во военото крило на Хамас, специјалната известувачка на ОН за слобода на изразување, Ирена Кан, изрази „длабока загриженост“ поради повторените закани и обвинувања предупредувајќи дека постојат сѐ поголем број докази дека новинарите во Газа се целно ликвидирани врз основа на непоткрепени тврдења.

Ал Џезира обвини дека израелските власти фабрикуваат докази за да ги поврзат нејзините новинари со Хамас и ја осуди „кампањата на поттикнување“ против нејзините известувачи.

Комитетот за заштита на новинари (CPJ) минатиот месец изрази „длабока загриженост“ за безбедноста на ал-Шариф поради „кампањата на оцрнување“ што, како што наведуваат, ја води израелската армија.

Откако Израел ја започна воената офанзива во октомври 2023 година, израелските сили убиле над 200 новинари и медиумски работници во Газа, меѓу кои и неколкумина од Ал Џезира и нивни роднини, според податоците на новинарските организации.