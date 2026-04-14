„Поранешниот премиер на Македонија, Никола Груевски, е меѓународен криминалец и не треба да биде во Унгарија“, изјави унгарскиот политичар Петер Маѓар по убедливата победа против Виктор Орбан.

Маѓар остро ја критикуваше одлуката на владата на Орбан да им доделува азил на полските политичари Збигњев Зиобро и Марцин Романовски, кои се обвинети за злоупотреба на службената должност. Тој направи директна паралела со случајот со Груевски, кој исто така доби заштита во Унгарија под Орбан.

„Па, мислам дека зборував многу јасно за ова претходно, дека предложив да не купуваат никаков мебел во Унгарија од ИКЕА, бидејќи нема да останат долго. Унгарија нема да биде засолниште за меѓународни криминалци. И тоа не важи само за нив, туку и за г-дин Никола Груевски, поранешниот северномакедонски претседател, кој исто така е осуденик. Но и тоа не е затоа што ова е праведно исто така очекуваме од другите европски земји, ако унгарски политички криминалци бегаат во други земји, да ги екстрадираат назад кај нас, во духот на европската соработка, овие потенцијални криминалци. И можам само да им предложам на г-дин Жигров и г-дин Романовски дека ако немаат што да кријат, тогаш треба да се вратат дома и да застанат пред народот — па тој беше министер за правда, значи мора да го познава полскиот правосуден систем — па треба да си го исчисти името од обвинувањата. И тоа не е моја работа. Значи, ќе најдеме начин, освен ако веќе не заминале, но ако не заминале, ќе ги екстрадираме во Полска“, изјави Маѓар.

Маѓар изјави дека Унгарија не смее да стане засолниште за меѓународни криминалци и нагласи дека ова се однесува не само на полските политичари, туку и на Груевски, кого го опиша како осуден криминалец. Тој додаде дека и другите европски земји треба да ги екстрадираат сите унгарски политички криминалци кои ќе се обидат да избегаат во странство, во духот на европската соработка.

На парламентарните избори на 12 април, Фидес на Орбан претрпе убедлив пораз. Во новиот парламент со 199 места, формацијата на Петер Маѓар ќе има 138 места, Фидес 55, а прорускиот Ми Хазанк шест.

Груевски, кој беше премиер од август 2006 година до средината на јануари 2016 година, беше осуден во септември 2018 година на две години затвор. Неколку дена пред неговото апсење, на 12 ноември 2018 година, тој нелегално избега од Северна Македонија со помош на унгарската полиција, патувајќи низ Албанија, Црна Гора и Србија. Орбан му додели азил истиот ноември по брза постапка.

Груевски и поранешниот претседател Ѓорге Иванов беа клучни извршители на проектот „антиквизација на Македонија“, кој предизвика меѓународна изолација на земјата и трајно го блокираше нејзиниот евроатлантски пат. Груевски лично го назначи сегашниот премиер во Скопјe за свој наследник на чело на ВМРО-ДПМНЕ.