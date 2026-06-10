Европската Унија треба да ја разгледа можноста привремено да ограничи дел од гласачките права на идните нови членки и да воведе дополнителни механизми за заштита на владеењето на правото, се наведува во заеднички документ на Германија, Франција, Холандија, Белгија и Луксембург, во кој увид имал Ројтерс.

Додека Црна Гора се надева на членство во ЕУ до 2028 година, а Албанија, Украина и Молдавија настојуваат да напредуваат во пристапните преговори, меѓу европските влади се водат дискусии дали треба да се променат правилата за прием на нови членки.

Некои земји-членки се залагаат за посилни заштитни механизми за идните членки, делумно поради искуството на Унијата со назадувањето на демократските стандарди во Унгарија за време на владеењето на поранешниот премиер Виктор Орбан.

Во документот се предлагаат можни решенија што би можеле да станат дел од идните договори за пристапување, меѓу кои нов механизам за следење на состојбите и заштитна клаузула што би овозможила преземање мерки во случај на сериозно назадување во области како демократијата, владеењето на правото и слободата на медиумите.

„ЕУ треба темелно да разговара за можноста за привремени, транзициски ограничувања на гласачките права на новите земји-членки, особено во делови од европското законодавство каде што е потребен консензус“, наведуваат петте држави.

Тие посочуваат дека тоа би можело да се однесува на одлуки поврзани со проширувањето на Унијата, надворешната политика и буџетот на ЕУ, каде во моментов е потребна согласност од сите земји-членки.

Кипар, кој во моментов претседава со Советот на ЕУ, минатата недела соопшти дека започнал подготовки за формално отворање на првиот пакет преговарачки поглавја со Украина и Молдавија, кои се однесуваат на владеењето на правото и демократските стандарди.

„Украина припаѓа во Европската Унија. Сите шест преговарачки кластери треба да бидат отворени без одложување. НАТО мора да остане опција како најсилна безбедносна гаранција“, напиша естонскиот премиер Kристен Мичал на платформата Икс по средбата со Володимир Зеленски во Талин.