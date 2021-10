Пет студенти од тимот Teamy Seed се националните победници на NASA Space Apps Challenge 2021

Патување во NASA Kennedy Space центарот во Флорида, САД за двајца свои претставници освоија студентите од тимот Teamy Seed, кои од 1-3 октомври се натпреваруваа на најголемиот глобален хакатон во светот NASA Space Apps Challenge.

Денес амбасадорката на САД, Кејт Мери Брнз, на Твитер им ја честиташе победата на националните победници, како и на другите две групи на млади научници кои беа финалисти на хакатонот.

Great things start with #STEM. Example: the 200+ young 🇲🇰 scientists taking part in the NASA @SpaceApps Challenge 2021. Congrats to all, incl. finalists AstriX from Veles, Young Scientists from Strumica, & national winners “Teamy Seed” who will visit @NASAKennedy. #WSW2021 pic.twitter.com/tx29tDsmkC

— Ambassador Kate Byrnes (@USAmbNMacedonia) October 8, 2021