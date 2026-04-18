Австралискиот воен ветеран Бен Робертс-Смит за првпат се појави пред суд по обвиненија за воени злосторства, вклучително и пет точки за убиство, поврзани со неговото учество во мисиите во Авганистан, пренесува Би-би-си Њуз.

Робертс-Смит, најодликуваниот војник во Австралија, се појави преку видеолинк во судница во Сиднеј, додека нови судски документи откриваат сериозни обвинувања дека убивал затвореници, наредувал егзекуции и прикривал докази.

Според обвинението, 47-годишниот поранешен припадник на специјалните сили (SAS) се товари дека убил авганистански затвореник со инвалидитет, оттурнал врзан затвореник од карпа, наредувал нови војници да извршуваат убиства како дел од практика позната како „раскрвавување“ („blooding“), како и дека поставувал предмети кај жртвите за да ги оправда убиствата.

Според обвинителството, на 12 април 2009 година, австралиски војници пронашле двајца мажи, татко и син, во комплекс во Авганистан. Едниот од нив, кој имал протетичка нога, наводно бил извлечен надвор од комплексот, фрлен на земја и застрелан повеќепати од Робертс-Смит.

Потоа, како што се тврди, тој му наредил на помлад војник да застрела друг затвореник, што било дел од неформална практика на „раскрвавување“ во единицата.

Во друг случај, во септември 2012 година, за време на потрага по бунтовник, Робертс-Смит наводно физички малтретирал затвореници, по што едниот го оттурнал од карпа. Откако паднал и бил повреден, обвинителството тврди дека затвореникот бил застрелан. Се наведува и дека покрај телото бил поставен радио-уред за да се создаде лажна слика дека станува збор за легитимна цел.

Во друг инцидент, обвинителството тврди дека Робертс-Смит наредил егзекуција на двајца затвореници, а потоа фрлил граната за да се прикрие убиството како борбена акција.

Робертс-Смит ја напушти активната служба во 2012 година, а војската формално ја напушти во 2015 година. Набргу потоа започнаа истраги за можни воени злосторства, по што тој беше именуван како осомничен во повеќе случаи.

Тој претходно покрена и тужба за клевета против медиуми кои известуваа за обвинувањата, но ја загуби. Во своето сведочење, Робертс-Смит негираше дека ги прекршил правилата на војување или дека некогаш убил затвореник.

Обвинителството наведува дека во сите случаи жртвите биле врзани, испрашувани и убиени во ситуации кога австралиските сили имале целосна контрола, без активни борби.

Судењето, кое се очекува да биде едно од најзначајните во историјата на Австралија, допрва треба да започне.