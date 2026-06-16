Директорот на ФБИ, Кеш Пател, изјави дека „повеќе лица“ се во притвор во врска со напад наводно планиран за настанот UFC Freedom 250 што се одржа во Белата куќа во неделата, пренесува Вашингтон Пост.

„На 10 јуни, ФБИ и нашите партнери за спроведување на законот станаа свесни за потенцијална закана за настанот UFC America 250 во Вашингтон, во која беа вклучени лица надвор од Националниот регион на главниот град“, напиша Пател во објава на Икс во вторникот.

Тој рече дека ФБИ и Министерството за правда соработувале со локални партнери во повеќедржавна операција и дека „наводно планираните напади биле запрени на ладно“.

„Ние сме создадени да откриваме, да одговараме и да ги изведуваме пред лицето на правдата оние што им се закануваат на животите на американските граѓани – особено за време на големи собири како историската борба UFC 250“, рече Пател.

Настанот на UFC што се одржа во Белата куќа во неделата беше невиден спектакл дизајниран да ја одбележи 250-годишнината од Америка и 80-тиот роденден на претседателот Доналд Трамп. Го водеше извршниот директор на Ultimate Fighting Championship, Дана Вајт, кој е близок пријател на Трамп.