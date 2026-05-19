Три лица беа убиени во пукотница во Исламскиот центар во Сан Диего, Калифорнија, во она што властите го оценија како злосторство од омраза, пренесува Гардијан.

Двајца осомничени, на возраст од 17 и 18 години, исто така беа мртви од очигледни самонанесени рани од огнено оружје, соопштија официјални лица. ФБИ соопшти дека бара информации од јавноста додека истражува пукотница. Бирото поставило линија за информации.

Пукањето се случило кратко пред пладневната молитва во Исламскиот центар, кој се наоѓа во областа Клермонт во Сан Диего. ICSD е најголемата џамија во округот Сан Диего.

„Ова е најлошиот кошмар на секоја заедница“, рече Скот Вал, началник на полицијата во Сан Диего.

Вал рече дека мајката на еден од осомничените ја повикала полицијата околу два часа пред смртоносната пукотница, информирајќи ги дека нејзиниот син е исчезнат, како и неколку од нејзиното оружје и нејзиното возило. Полицијата го барала тинејџерот и неговиот пријател кога добила повик на 911 од ICSD.

Полициските службеници кои биле во близина барајќи ги тинејџерите се упатиле кон ICSD и пронашле три лица кои биле застрелани. Во исто време, диспечерите добиле уште еден повик дека некој пука од возило оддалечено два блока, рече Вал. Еден пејзажен архитект „можеби бил застрелан во шлемот што се отклонил и му го спасил животот“, додаде тој.

Властите потврдија дека ниедно дете во училиштето во центарот не е повредено и рекоа дека е формиран центар за повторно обединување за семејствата на засегнатите. Меѓу тројцата убиени лица е и еден чувар во центарот. Службениците рекоа дека чуварот помогнал да се „минимизираат“ заканите, но сè уште работат на потврдување на деталите за тоа што точно се случило. „Мислам дека е фер да се каже дека постапките на [чуварот] биле херојски и несомнено тој спасил животи денес“, рече Вал.

„Заканата во моментов е адресирана, децата се безбедни и тоа е добра работа“, рече Тод Глорија, градоначалник на Сан Диего, на прес-конференција во понеделник попладне.

„Очигледно, имавме загуба на животи тука во Исламскиот центар на Сан Диего, а до нашата локална муслиманска заедница, моите молитви се со вас.“

На втората прес-конференција подоцна во понеделник, Глорија додаде: „Омразата нема дом во Сан Диего. Исламофобијата нема дом во Сан Диего. Напад врз кој било Сан Диеган е напад врз сите жители на Сан Диего и ние нема да го толерираме тоа во најдобриот град во Америка.“

Портпаролот на локалната болница, Шарп Меморијал, исто така рече дека жртвите се лекуваат таму.

„Никогаш порано не сме доживеале ваква трагедија и во овој момент, сè што можам да кажам е да ги испратиме нашите молитви и да застанеме во солидарност со сите семејства во нашата заедница тука, а исто така и другите џамии и сите места за богослужба во нашиот прекрасен град секогаш треба да бидат заштитени“, рече Таха Хасане, имам и директор на центарот. „Исклучително е срамота да се таргетира место за богослужба.“

Хасане рече дека неговата заедница „тагува“. Тој молеше: „Ве молам, дозволете им на семејствата да тагуваат, дозволете им да се молат, како што секогаш правиме во Исламскиот центар во Сан Диего. Тоа е место за богослужба. Тоа не е бојно поле.

„Верската нетолеранција и омразата, за жал, што постојат во нашата нација се без преседан“, рече тој. „Сите ние, ние сме одговорни за ширење на културата на толеранција, културата на љубовта.“

Советот за американско-исламски односи го осуди пукањето во понеделник.

„Остро го осудуваме овој ужасен чин на насилство“, изјави извршниот директор на Каир-Сан Диего, Тазин Низам. „Никој никогаш не треба да се плаши за својата безбедност додека присуствува на молитви или учи во основно училиште.“

Гевин Њусом, гувернер на Калифорнија, изјави дека е информиран за ситуацијата и дека канцеларијата на гувернерот за итни служби е во координација со локалните органи за спроведување на законот.

„Калифорнија им испраќа најдлабоко сочувство на семејствата и заедниците погодени од денешната пукотница“, рече Њусом.

„Верниците насекаде не треба да се плашат за своите животи. Омразата нема место во Калифорнија и ние нема да толерираме акти на терор или заплашување против верски заедници.“

Доналд Трамп исто така беше информиран за пукањето. „Страшна ситуација е“, рече Трамп.

Според ФБИ, се верува дека осомничените стрелци починале од самонанесени рани од огнено оружје. „Немало полицајци вклучени во пукањето со нивното оружје“, рече Марк Ремили од ФБИ.

Во Лос Анџелес, повеќе од 100 милји северно од Сан Диего, полицијата соопшти дека ги зголемува патролите во џамиите, исламските центри и местата за богослужба низ градот „од преголема претпазливост“.

Во меѓувреме, полициската управа на Њујорк објави дека е свесна и за пукањето, велејќи: „Иако во моментов нема позната врска со Њујорк или специфични закани за местата за богослужба во Њујорк, од преголема претпазливост, њујоршката полиција го зголемува распоредувањето во џамиите низ градот“.