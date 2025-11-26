Основното јавно обвинителство Скопје денеска информираше дека е поведена постапка против пет лица поради основано сомневање дека се соизвршители на кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување и дека го оштетиле државниот буџет за над 700.000 евра.

Како што информираат од Обвинителството, осомничените иако биле должни да ја известат Владата за фактичката состојба во Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро берза“ дека има неоснован кусок на меркантилна пченица и јачмен во периодот од 2019 до 2021 година, тие доставиле неточни податоци и информации и го прекршиле Законот за стоковите резерви.

Еден од осомничените, надворешен соработник, вешто лице ангажирано преку Бирото за процена постапил спротивно на одредбите од Законот за процена и спротивно на договорот за услуга изготвил вешт наод во кој внел невистинити податоци, не земајќи ги предвид сите податоци и целокупната документација од Агенција за стокови резерви Скопје и ЈП „Агро берза“. Вештиот наод бил приложен кон информацијата до Владата и истата била прифатена од страна на Владата, при што Агенцијата за стокови резерви Скопје била задолжена да изврши отпис на 1.500 тони меркантилна пченица и 500 тони јачмен за сточна храна, во вкупна вредност од 473.365 евра, кои во моментот на отписот во 2022 година, вределе 780.487 евра.

Имајќи предвид дека станува збор за дело кое се гони во скратена постапка, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерки на претпазливост – одземање на патна исправа и јавување во суд за сите осомничени.