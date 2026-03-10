Австралија додели азил на пет ирански фудбалерки, откако се појавија детали за нивното бегство од иранските владини службеници. Петте играчки, вклучувајќи ја и капитенката на тимот Захра Ганбари, побараа заштита откако тимот беше етикетиран како воени предавници затоа што одби да ја пее својата национална химна пред натпреварот од Азискиот куп.

Кампањата на тимот за Азискиот куп започна откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран, а австралиските медиуми објавија дека тимот бил придружуван од ирански владини претставници кои ги контролирале нивните движења.

Разговорите со играчите за барање азил траеле неколку дена, изјави министерот за внатрешни работи Тони Бурк на прес-конференција, потврдувајќи дека на жените им е доделен азил во Австралија.

Играчките на кои им е доделен азил се Ганбари, Захра Сарбали Алишах, Мона Хамуди и Атефех Рамезанизадех – сите во раните 30-ти години – како и 21-годишната Фатемех Пасандидех.

Петте играчи беа преместени на безбедна локација од страна на Австралиската федерална полиција вчера вечерта, каде што остануваат под нивна заштита, рече Бурк.

Дури и пред нивното пребегнување, Австралија распореди свои полицајци за да ги заштитат жените.

„Имаше добро полициско присуство на различни места и ние само се погриживме таа можност да постои“, рече тој.

„Откако сè беше потпишано синоќа, имаше многу фотографии, многу славење. Овие жени се одлични спортисти, одлични луѓе и ќе се чувствуваат како дома во Австралија,“ рече Бурк.

Четири од играчите се соиграчки во клубот Бам Катун, кој го освои иранското првенство за жени рекордни 11 пати и каде што играше и Ганбари сè додека не се пресели во Персеполис за оваа сезона.

Капитенката Ганбари беше суспендирана неколку дена во 2024 година откако нејзиниот хиџаб, покривката за глава што мора да ја носат сите ирански играчи, се лизна за време на прославата на голот на натпревар од Азиската Лига на шампиони.

На 33-годишната напаѓачка, рекордер меѓународен стрелец на Иран во женската игра, ѝ беше дозволено да се врати во игра дури откако таа и Бам Катун се извинија.

Шамата на Ганбари, исто така, се лизна од нејзината глава неколку пати за време на последниот натпревар на Иран од Азискиот куп против Филипините во неделата, кога поразот го заврши нивното учество на турнирот.

Бурк рече дека понудата за азил останува отворена за другите 21 члена на одредот кои сè уште се во хотелот Голд Коуст, иако рече дека е веројатно дека некои ќе се вратат дома во Иран.

„Овие жени размислуваа за неверојатно тешка одлука“, рече тој.