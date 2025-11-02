Пет германски алпинисти загинаа во лавина во северна Италија

Пет германски планинари загинаа откако беа погодени од лавина во северна Италија, соопштија спасувачите. Телата на три жртви – двајца мажи и една жена – беа пронајдени во саботата, додека телата на уште две исчезнати лица, еден маж и неговата 17-годишна ќерка, беа пронајдени во недела наутро, пренесува Гардијан.

„Тие беа влечени до долниот дел од клисурата каде што се случи лавината“, рече Федерико Катанија, портпарол на алпската спасувачка служба. „Спасувачките екипи сега се враќаат во долината, имајќи го предвид и влошувањето на временските услови на голема надморска височина.“

Планинарите беа погодени од лавината околу 16 часот во саботата додека се искачуваа во близина на Чима Вертана, во планините Ортлес, на надморска височина од над 3.500 метри (11.500 стапки). Не е познато зошто планинарите сè уште беа на пат кон искачувањето во овој релативно доцен час, соопштија спасувачите.

Според првичните информации, планинарите биле во три групи и патувале независно една од друга. Двајца мажи ја преживеале несреќата и биле однесени со хеликоптер во болница во блискиот град Болцано.

Јужен Тирол е популарен регион за планинарење меѓу туристите од Германија. Највисокиот врв во регионот е Ортлес, кој се издига на 3.905 метри.

Несреќите со лавини се постојан проблем во италијанските Алпи, при што Италија регистрира еден од највисоките 10-годишни просечни годишни бројки на смртни случаи меѓу големите скијачки земји. Жртвите често се скијачи планинари или фрирајдери.

Некои анализи сугерираат дека бројот на несреќи се зголемил во последните години, веројатно поради тоа што повеќе луѓе се упатуваат кон зафрлените области веднаш по свежите снежни врнежи.