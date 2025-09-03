Пет деца во Газа настрадаа во израелски напад додека полнеле вода

Најмалку девет лица, меѓу кои и пет деца, се убиени во израелски напад додека носеле вода во ал-Маваси, област во јужна Газа која Израел ја означи како безбедна зона, соопштија здравствените власти. Лекар од болницата ал-Насер сподели фотографија од телата на децата во болницата, како и фотографија од бокали со вода оставени во локва крв на местото на нападот во вторник.

Нападот се случи кратко откако израелските одбранбени сили ги охрабрија луѓето да го напуштат градот Газа за ал-Маваси, пред претстојната инвазија на Израел врз градот Газа. Израелската војска се обиде да ги расели луѓето од градот пред својата офанзива и вети дека јужна Газа ќе може да ги смести, и покрај тоа што експертите не се согласуваат со предлогот.

„Сакаме да ве потсетиме дека во ал-Маваси ќе бидат обезбедени подобрени услуги со акцент на пристап до медицинска нега, вода и храна“, изјави портпаролот на израелската војска на арапски јазик, Авичај Адрае, во објава на X во вторник попладне.

Израел продолжи со својата операција и во вторник започна со мобилизација на десетици илјади резервисти. Најмалку 60.000 резервисти ќе бидат повикани, а службата на дополнителни 20.000 ќе биде продолжена, бидејќи израелската војска полека ги засилува своите воени активности во градот Газа, кој го опиша како последно упориште на Хамас.

Израел соопшти дека операцијата, позната како Гидеонови кочии II, за преземање на градот Газа ќе вклучува пет дивизии од постојаната армија на земјата и би можела да се продолжи до следната година.

Израел веќе навлезе во западните делови на градот Газа, срамнувајќи ја некогаш просперитетната населба Зејтун и прогласувајќи го целиот град за опасна борбена зона минатата недела. Ги интензивираше своите напади, тврдејќи дека го убила портпаролот на вооруженото крило на Хамас, Абу Обеида, во напад врз станбена зграда во градот Газа во саботата.

Во израелските напади загинаа најмалку 76 лица низ Појасот Газа во последните 24 часа, соопштија здравствените власти во Газа.

Во понеделниотк, водечкото светско здружение на научници за геноцид изјави дека дејствијата на Израел во Газа се вклопуваат во законската дефиниција на злосторството. Групите за помош предупредија дека инвазијата на градот Газа и присилното раселување на околу 1 милион луѓе би можеле да имаат катастрофални хуманитарни последици. Населението на градот се зголеми во текот на последните 23 месеци, бидејќи стана засолниште за стотици илјади Палестинци раселени од речиси 80% од Газа што е под наредба за евакуација.

Градот веќе е зафатен од глад создаден од израелските ограничувања за влез на помош во Газа, за кој експертите велат дека ќе се влоши дури и во отсуство на воена операција. Тринаесет лица, меѓу кои и три деца, починаа од неухранетост во вторникот, со што вкупниот број на луѓе кои умреле од глад во последните 23 месеци достигна 361 – од кои повеќето починале од јули.

Израел се обидува насилно да ги расели жителите на градот Газа пред својата операција и се обиде да ги намами Палестинците во јужна Газа, која веќе е преполна со други раселени лица.

Шефицата на Црвениот крст, Мирјана Сполјариќ Егер, во саботата изјави дека не постои безбеден начин за спроведување масовна евакуација на градот Газа и дека ниеден друг дел од Газа нема капацитет да апсорбира такво масовно раселување. Порано во август, портпаролката на канцеларијата за човекови права на ОН, Тамин ал-Хитан, изјави дека Палестинците во ал-Маваси имаат „мал или никаков пристап до основни услуги и залихи, вклучувајќи храна, вода, електрична енергија и шатори“.

Многу жители на градот Газа одбија да заминат, сомничави што ги чека во јужна Газа откако Израел во минатото нападна таканаречени хуманитарни зони.

Операцијата во градот Газа, која ја промовираше израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, под притисок од крајнодесничарските членови на неговата владејачка коалиција, се соочува со жесток отпор дома. Десетици илјади Израелци маршираа низ целата земја во знак на протест против војната, за која велат дека е бесцелна и ги загрозува животите на преостанатите заложници во Газа.

Израелските медиуми објавија внатрешно спротивставување меѓу кабинетот на земјата и началникот на воениот штаб. Според прераскажувањето на израелските медиуми од состанокот на кабинетот за безбедност во неделата, шефот на израелската војска ја повикал владата да склучи договор за прекин на огнот наместо да продолжи со операцијата во Газа, за која, според него, може да им наштети на животите на заложниците во Газа.

Хамас две недели претходно прифати предлог за прекин на огнот, кој личеше на претходен американски нацрт што Израел го одобри во претходните рунди преговори. Израел сè уште не одговорил на предлогот, збунувајќи ги медијаторите.

Планираната воена операција на Израел во Газа, како и континуираното систематско гладување на населението на територијата, предизвикаа бран глобална осуда.