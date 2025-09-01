Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за Бугарија

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за руско попречување на ГПС сигналот во авионот со кој патувала претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не се точни, пишува Неделник.рс.

„Вашите информации не се точни“, изјави Песков, отфрлајќи ги шпекулациите кои се појавија по инцидентот во Бугарија на 31 август. Авионот на Фон дер Лајен останал без навигациски системи, а пилотите биле принудени да слетаат со помош на хартиени мапи.

Бугарските власти и претставници на Европската комисија изразија сомневање дека станува збор за намерно попречување на ГПС сигналот од Русија. Авионот повеќе од еден час кружел пред безбедно да слета во Пловдив.