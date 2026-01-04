Пешак бил прегазен синоќа во скопско Волково, а полицијата уапсила жена која го управувала автомобилот. Како што информираат од Министарството за внатрешни работи, ноќеска после полноќ, во Волково полициски службеници ја лишиле од слобода 40-годишната М.С. од Скопје. Таа, претходниот ден околу 21 часот на улицата „100“ во Волково, со своето возило „мерцедес“ удрила во пешакот Г.И.(60) од Волково.

Од здобиените повреди пешакот Г.И. починал на местото, а лекар од Итната медицинска помош констатирал смрт. Од МВР информираат дека бил извршен увид од увидна екипа од СВР Скопје и по целосно документирање на случајот против возачот на автомобилот ќе биде поднесена пријава по член 300 од Кривичниот законик.