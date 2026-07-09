Во Прилеп 71-годишен маж бил лишен од слобода по сомнение дека полово вознемирувал 40-годишна жена во нејзиниот дом, додека во просторијата се наоѓала и нејзината малолетна ќерка.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, случајот бил пријавен на 7 јули, по што полициски службеници презеле мерки за расчистување на настанот и го привеле осомничениот прилепчанец. Од пријавата произлегува дека мажот, додека жената била во својот дом со детето, наводно ја вознемирувал и се обидел недолично да ја допира по телото.

Полицијата продолжува со преземање на дополнителни активности за целосно документирање на случајот. Откако ќе бидат обезбедени сите потребни докази и информации, против осомничениот ќе биде поднесен соодветен поднесок до надлежните органи.

Од МВР посочуваат дека ваквите случаи се третираат со особено внимание, а институциите продолжуваат со постапките за утврдување на сите околности поврзани со пријавениот настан.