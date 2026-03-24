Министерството за одбрана на САД соопшти дека усвојува нов пристап за ограничување на пристапот на медиумските организации, откако федерален судија во петокот пресуди дека клучни делови од сегашната политика се неуставни, во случај покренат од Њујорк тајмс.

Пентагон го затвора работниот простор што со години го користеа новинарите со акредитации за следење на воените прашања, напиша во меморандум до високото раководство на Пентагон главниот портпарол Шон Парнел. Тој додаде дека нов простор за медиумите ќе биде воспоставен во анекс надвор од главната зграда на Пентагон и дека сите новинари што од сега ќе бараат физички пристап до Пентагон ќе мора да имаат придружба.

Дополнително, Парнел напиша дека министерството го менува и формулирањето на дел од правилата што новинарите мора да ги потпишат за да добијат акредитација. Според него, измените, како што е попрецизното дефинирање на забранетите активности, се одговор на забелешките што судијата ги изнесе минатата недела.

Министерството за одбрана соопшти дека планира да поднесе жалба на судската пресуда. Но Пентагон наведе дека новите политики ќе бидат усогласени со пресудата, а истовремено ќе ја зачуваат безбедноста на министерството, „без да се признае исправноста на анализата на судот“.

Новите правила објавени во понеделникот се најновиот обид на претставниците на Пентагон да го ограничат пристапот на новинарите до Министерството за одбрана. Секретарот за одбрана Пит Хегсет има конфронтирачки однос кон медиумите откако ја презеде функцијата минатата година. Претходно тој предложи да му се ускрати пристап до Пентагон на новинар од NBC News, а потоа отстрани неколку медиумски организации од нивните работни позиции во зградата. Неколку месеци подоцна, ги ограничи и привилегиите на новинарите за непридружено движење низ комплексот.

Во октомври, Пентагон усвои политика што му овозможува на министерството да прогласува новинари за „безбедносен ризик“ и да им ги одзема прес-картичките доколку учествуваат во какво било однесување што, според Пентагон, ја загрозува националната безбедност. Наместо да ја потпишат новата политика, новинарите на „Њујорк тајмс“ — заедно со десетици репортери од други медиуми — ги вратија своите прес-картички, избирајќи да ја покриваат војската од надвор од комплексот. Потоа Пентагон пречека повторно составен новинарски корпус составен од коментатори и инфлуенсери наклонети кон Трамп.

„Њујорк тајмс“ поднесе тужба, тврдејќи дека правилата ги прекршуваат Првиот и Петтиот амандман, а судијата Пол Фридман од Окружниот суд на САД за округот Колумбија застана на страната на компанијата. Во пресудата од петокот тој напиша дека политиката на Пентагон ги наградува новинарите кои се „подготвени да објавуваат само приказни што се поволни за раководството на министерството или им се сервирани од него“, како и дека Пентагон си дал преголема моќ за спроведување на новите правила.

Судијата Фридман му наложи на Пентагон да им ги врати прес-картичките на седум новинари од „Њујорк тајмс“. Пентагонската прес-асоцијација, група што ги претставува новинарите кои ја следат националната безбедност, исто така побара од министерството да ги врати акредитациите и на другите новинари кои ги предале своите картички.

Во тужбата, „Њујорк тајмс“ особено ги оспори ограничувањата во октомвриската политика што се однесуваат на „барање“ информации од страна на репортерите. Политиката јасно наведуваше дека заштитите од Првиот амандман не важат кога новинарите „ги поттикнуваат вработените во владата да го прекршат законот со давање доверливи владини информации“. Во својата пресуда, судијата Фридман напиша дека оваа одредба е подложна на „двосмислено толкување“.

Во новата верзија, зборот „барање“ е заменет со „намерно поттикнување на неовластено откривање информации“.