Пентагон: Венецуелските воени авиони го прегазија американскиот воен брод во „многу провокативен потег“

Министерството за одбрана на САД потврди дека два венецуелски авиони прелетале во близина на брод на американската морнарица во меѓународни води. Инцидентот, кој министерството го нарече „многу провокативен потег“, доаѓа во време кога администрацијата на Трамп ги засилува своите напори против наркотерористите, пренесува Фокс Њуз.

„Денес, два воени авиони на режимот на Мадуро прелетале во близина на брод на американската морнарица во меѓународни води. Овој многу провокативен потег бил наменет да се меша во нашите операции против наркотерористи“, напиша Министерството за одбрана во соопштение објавено на Икс.

„На картелот што ја води Венецуела му се препорачува да не презема никакви понатамошни напори за попречување, одвраќање или мешање во операциите против наркотици и антитерористички операции што ги спроведува американската војска.“, изјавија од министерството.

Пентагон распоредува 10 невидливи борбени авиони Ф-35 во Порторико за задачи против наркотици во Карибите, потврди извор запознаен со ова прашање за Фокс њуз.

Акциите на Венецуела следеа по невидениот напад на американската морнарица во вторникот врз брод управуван од картел. Администрацијата на Трамп подоцна соопшти дека 11 членови на озлогласената венецуелска банда Трен де Арагва – организација означена од САД како терористичка – биле убиени во нападот.

Пред нападот во вторникот, напорите на САД за борба против картелите и меѓународните банди се одвиваа главно во форма на операции за заплена и апсење. Сепак, нападот се чини дека сигнализираше дека администрацијата на Трамп се префрла кон построг нов пристап.

Во четврток, за време на посетата на Еквадор, државниот секретар Марко Рубио објави дека две банди се прекласификуваат како странски терористички организации. Рубио, исто така, ја критикуваше вмешаноста на венецуелското раководство во трговијата со дрога. Тој продолжи да го осудува Николас Мадуро како „обвинет трговец со дрога“ и „бегалец од американската правда“.

„Мадуро е обвинет од голема порота во Јужниот округ на Њујорк. Тоа значи дека Јужниот округ на Њујорк ги презентираше доказите пред голема порота, а голема порота го обвини. Потоа излезе заменувачко обвинение кое беше откриено пред околу година и пол, кое конкретно ги детализираше постапките на Мадуро“, рече Рубио во четврток. „Значи, прво, нека нема сомнение дека тој, Николас Мадуро, е обвинет за шверцер на дрога во Соединетите Држави и е бегалец од американската правда.“

Рубио, исто така, се чинеше дека укажува дека САД и нивните сојузници работат заедно на овој построг пристап кон картелите и меѓународните бандитски организации. Тој рече дека „владите соработници“ ќе им помогнат на САД да ги идентификуваат шверцерите на дрога и „да ги разнесат, ако тоа е потребно“.