Пентагон во петокот соопшти дека САД ќе повлечат околу 5.000 војници од воените бази во Германија, реализирајќи ја заканата што претседателот Доналд Трамп ја изнесе по несогласувањата со германското раководство околу војната со Иран, пренесува Политико.

Станува збор за релативно мало намалување на бројот на трупи, во споредба со засилувањето што започна за време на претседателот Џо Бајден по целосната руска инвазија врз Украина во февруари 2022 година. И по повлекувањето, во Германија ќе останат околу 33.000 американски војници. Трамп, кој повеќепати ги критикуваше земјите членки на НАТО дека не дале доволна поддршка во конфликтот со Иран, со месеци најавуваше можност за повлекување на сили од Европа.

Портпаролот на Пентагон, Шон Парнел, во изјава рече дека министерот за одбрана Пит Хегсет ја донел одлуката по преглед на распоредувањето на американските сили во Европа, имајќи ги предвид „потребите и условите на теренот“.

„Министерот за одбрана нареди повлекување на приближно 5.000 војници од Германија. Очекуваме процесот да заврши во наредните шест до дванаесет месеци“, изјави Парнел.

Трамп првпат ја најави оваа можност во средата, како продолжение на неговото незадоволство од, како што оцени, ограничената поддршка од НАТО и европските сојузници за војната со Иран. Предлогот ги изненади и дел од претставниците во Пентагон, кои претходно не биле информирани за ваква опција. Во Германија се стационирани околу 38.000 американски војници, вклучително и командите за Европа и Африка, најголемото американско воено присуство на континентот.

Пентагон претходно годинава заврши преглед на глобалното воено присуство на САД. Во извештајот не се препорачуваше значително намалување на трупите во Европа, но беше најавено пренасочување на дел од воените ресурси кон Западната хемисфера и Пацификот, со очекување европските земји повеќе да се грижат за сопствената безбедност.

Претходно, Пентагон соопшти дека нема да ја замени една армиска бригада што требаше да ја напушти Романија, што предизвика загриженост во НАТО. Сепак, повлекувањата од Романија и Германија, според проценките, не би требало значително да влијаат врз безбедноста во Европа, особено бидејќи повеќето членки на Алијансата ги зголемуваат своите воени буџети и капацитети.

Не сите републиканци ја поддржаа одлуката. Бред Боуман, поранешен советник за национална безбедност на сенаторите Кели Ајот и Тод Јанг, оцени дека повлекувањето ќе ѝ наштети на Америка, а ќе им користи на нејзините противници, како Русија.

„Американското воено присуство во Европа, особено во Германија, не само што го зајакнува одвраќањето од понатамошна агресија од Кремљ, туку овозможува и проекција на воената моќ на САД во Медитеранот“, изјави Боуман.