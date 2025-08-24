Пентагон ја блокирал Украина да изведува напади врз цели во Русија

Американските одбранбени власти ја блокирале Украина од користење на американски долгодометни ракети за напади врз цели во Русија од доцна пролет, како дел од обидот на администрацијата на Трамп да го поттикне Владимир Путин да влезе во мировни преговори, според извештај објавен вчера, пренесува „Гардијан“.

Wall Street Journal известува дека Пентагон ја блокирал Украина да користи американски тактички ракетни системи „Atacms“, а двајца американски претставници изјавиле дека барем во една прилика, Украина побарала да ги користи „Atacms“ против цел, но ѝ било одбиено преку „механизам за ревизија“ развиен од Елбриџ Колби, заменик-министер за политика во Пентагон. Тој утврдува како може да се користат американските долгодометни оружја или оние обезбедени од европски сојузници што се потпираат на американска разузнавачка поддршка и компоненти.

Според извештајот, системот за ревизија му дава на американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет овластување за одобрување на употребата на „Atacms“, кои имаат дострел од речиси 305 километри. Украина претходно доби дозвола од администрацијата на Бајден во ноември да го користи ракетниот систем за напади врз цели во Русија, откако севернокорејските трупи се вклучија во војната.

Пред инаугурацијата во јануари, Трамп за списанието „Тајм“ изјави дека одлуката да ѝ се дозволи на Украина да користи американски оружени системи за напади врз цели во Русија, била грешка.