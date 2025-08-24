нед, 24 август, 2025

Пентагон ја блокирал Украина да изведува напади врз цели во Русија

Wall Street Journal објавува дека потегот е дел од напорите на администрацијата на Трамп да го вклучи Путин во мировни преговори

МетаОд: Мета

-

Американска „Atacms“ ракета. Фото: Wikimedia commons/U.S. Army/White Sands Missile Range Museum

Американските одбранбени власти ја блокирале Украина од користење на американски долгодометни ракети за напади врз цели во Русија од доцна пролет, како дел од обидот на администрацијата на Трамп да го поттикне Владимир Путин да влезе во мировни преговори, според извештај објавен вчера, пренесува „Гардијан“. 

Wall Street Journal известува дека Пентагон ја блокирал Украина да користи американски тактички ракетни системи „Atacms“, а двајца американски претставници изјавиле дека барем во една прилика, Украина побарала да ги користи „Atacms“ против цел, но ѝ било одбиено преку „механизам за ревизија“ развиен од Елбриџ Колби, заменик-министер за политика во Пентагон. Тој утврдува како може да се користат американските долгодометни оружја или оние обезбедени од европски сојузници што се потпираат на американска разузнавачка поддршка и компоненти.

Според извештајот, системот за ревизија му дава на американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет овластување за одобрување на употребата на „Atacms“, кои имаат дострел од речиси 305 километри. Украина претходно доби дозвола од администрацијата на Бајден во ноември да го користи ракетниот систем за напади врз цели во Русија, откако севернокорејските трупи се вклучија во војната.

Пред инаугурацијата во јануари, Трамп за списанието „Тајм“ изјави дека одлуката да ѝ се дозволи на Украина да користи американски оружени системи за напади врз цели во Русија, била грешка.

ПОВРЗАНО

Економија

Трамп повторно размислува за санкции кон Русија бидејќи прекинот на огнот во Украина останува неизвесен

Доналд Трамп ја обнови заканата дека ќе воведе санкции врз Русија доколку нема напредок кон мирно решавање на кризата во Украина, бидејќи Москва рече...
Повеќе
Подглавна секција

Министерот за одбрана на САД го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти, што е најновиот потег...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Измама: ЈСП не нуди бесплатен превоз шест месеци за 120 денари

Страницата од која се споделува измамничката објава, не е официјалната страница на Фејсбук на Јавното сообраќајно претпријатие. Таа страница е создадена исклучиво за финансиска измама на граѓаните. Предупредување за измамата стигна...
Повеќе
Подглавна секција

Манипулации околу „нелегитимноста“ на Зеленски и предлогот на Макрон за преговори во Швајцарија

Проруска објава на Фејсбук го исмева предлогот на Макрон за преговори меѓу Путин и Зеленски во Швајцарија, тврдејќи дека „Зеленски е нелегитимен претседател“, кому „му изминал мандатот“, па Путин не би седнал...
Повеќе
Македонија

Лажна изјава на Каја Калас се споделува како вистинита

Точно е дека Калас потврдила оти Естонија обезбедува и складира гас преку Финска и Латвија, и дека ова е дел од напорите за енергетска сигурност и намалување на зависноста од руски...
Повеќе
Подглавна секција

Пентагон ја блокирал Украина да изведува напади врз цели во Русија

Американските одбранбени власти ја блокирале Украина од користење на американски долгодометни ракети за напади врз цели во Русија од доцна пролет, како дел од обидот на администрацијата на Трамп да го...
Повеќе

Измама: ЈСП не нуди бесплатен превоз шест месеци за 120 денари

Страницата од која се споделува измамничката објава, не е официјалната страница на Фејсбук на Јавното сообраќајно претпријатие. Таа страница е создадена исклучиво за финансиска измама на граѓаните. Предупредување за...

Манипулации околу „нелегитимноста“ на Зеленски и предлогот на Макрон за преговори во Швајцарија

Лажна изјава на Каја Калас се споделува како вистинита

Пентагон ја блокирал Украина да изведува напади врз цели во Русија

Владата ја заборави ревитализацијата на Попова Шапка, ја нема најавуваната италијанска инвестиција

Холандскиот министер за надворешни работи поднесе оставка поради неуспехот да се обезбедат санкции против Израел

Трамп повторно размислува за санкции кон Русија бидејќи прекинот на огнот во Украина останува неизвесен

Министерот за одбрана на САД го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти

Марк Карни: Канада ќе укине многу одмазднички царини кон САД

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Измама: ЈСП не нуди бесплатен превоз шест месеци за 120 денари

Манипулации околу „нелегитимноста“ на Зеленски и предлогот на Макрон за преговори во Швајцарија

Лажна изјава на Каја Калас се споделува како вистинита