сре, 3 септември, 2025

Педро Санчез: Двојните стандарди за Газа и Украина може да ја поткопаат глобалната позиција на Западот

Шпанскиот премиер вели дека двојните стандарди за Газа и Украина се закануваат да ја поткопаат глобалната позиција на Западот

МетаОд: Мета

-

Фото: Wikimedia commons/Arne Müseler

Шпанскиот премиер Педро Санчез, предупреди дека двојните стандарди за Газа и Украина се закануваат да ја поткопаат глобалната позиција на Западот, пренесува „Гардијан“.

Санчез ја опишува реакцијата на израелскиот напад врз палестинската територија како една од најмрачните епизоди во меѓународните односи во 21 век.

Во интервју за „Гардијан“, социјалистичкиот лидер исто така изјави дека САД под водство на Доналд Трамп се обидувале да го укинат светскиот поредок базиран на правила, создаден по Втората светска војна.

Санчез, првиот висок европски лидер што го обвини Израел за геноцид во Газа, изјави дека е задоволен што и други европски земји го следат примерот на Шпанија во признавањето на палестинската држава, но призна дека реакцијата на Европа била слаба.

„Тоа е неуспех,“ рече тој.

Според него, реалност е дека во рамките на ЕУ имало земји кои се поделени кога станува збор за тоа како да се влијае врз Израел.

„Но, според мое мислење, тоа не е прифатливо и не можеме да продолжиме вака ако сакаме да ја зголемиме нашата кредибилност кога станува збор за други кризи, како што е онаа со која се соочуваме во Украина“, додава Санчез.

ПОВРЗАНО

Балкан

Текстот на „Гардијан“ за протестите во Србија доби и одговор од Вучиќ, но беше објавен во делот „писма од читатели“

Британскиот дневен весник „Гардијан“ го објави ставот на српскиот претседател Александар Вучиќ како реакција на нивната статија, но неговото писмо не беше третирано како...
Повеќе
Подглавна секција

16 дневниот топлотен бран во Шпанија кој поттикна пожари, бил најголем во историјата на земјата

Шпанија оваа година доживеа 16 дневен топлотен бран кој, според државната метеоролошка агенција на земјата (AEMET), бил „најинтензивен во историјата“, пренесува „Гардијан“.  Мерењата за периодот...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје и ја...
Повеќе
Македонија

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) изразуваат сериозна загриженост поради недоличното и непрофесионално однесување кон новинарки за време на јавен настан во Скопје,...
Повеќе
Ctrl - Z

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Во играта Machinarium што може бесплатно да се земе од Epic Games до четврток играте со роботче во Стим-Панк свет каде главната цел е да го спасите градот Machinarium и воедно...
Повеќе
Македонија

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело Неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или...
Повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје...

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

(Фото-вест) Премиерот фрли лопата на камен темелник на нов маркет „Лидл“ во Ново Лисиче

Мршојадците секоја година елиминираат стакленички гасови еднакви на емисиите од 12 милиони автомобили

Нов тендер за привремени вработувања во Тетово, имињата остануваат „тајна“

Педро Санчез: Двојните стандарди за Газа и Украина може да ја поткопаат глобалната позиција на Западот

Селото Ехлоец на планината Стогово в недела ќе биде домаќин на културен настан на отворено

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток