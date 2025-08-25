пон, 25 август, 2025

Maж од Охрид барал од девојче да му испраќа слики со експлицитна содржина

Осомничениот во април оваа година во повеќе наврати на апликација на социјална мрежа на 17 годишно девојче од Охрид испраќал пораки и фотографии со недолична содржина

МетаОд: Мета

-

Фото: Фејсбук профил на МВР

Полициски службеници од СВР Охрид вчера го лишиле од слобода Т.Т.(51) од Охрид, кој се сомничи дека барал од малолетничка да му испраќа фотографии со експлицитна содржина, информираат во Министерството за внатрешни работи (МВР).

„Осомничениот во април оваа година во повеќе наврати на апликација на социјална мрежа на 17 годишно девојче од Охрид испраќал пораки и фотографии со недолична содржина и барал од неа и таа да му испраќа фотографии со експлицитна содржина. Со судска наредба бил извршен и претрес во неговиот дом, при што биле пронајдени и одземени мобилен телефон и ловечка пушка „застава“ со калибар 12 мм. Лицето било задржано во полициска станица и во координација со јавен обвинител против него ќе биде поднесена соодветна пријава“, се наведува во соопштението.

Maж од Охрид барал од девојче да му испраќа слики со експлицитна содржина

Полициски службеници од СВР Охрид вчера го лишиле од слобода Т.Т.(51) од Охрид, кој се сомничи дека барал од малолетничка да му испраќа фотографии со експлицитна содржина, информираат во Министерството за...
Повеќе
Поправена е пукнатата цевка кај ОХИС, нема веќе закана вода да влезе во депонијата со линдан

Пукнатата водоводна цевка во близина на ОХИС е санирана, а поплавата во дворот на фабриката е повлечена. Екипите на „Водовод и канализација“, по пишувањето на Мета.мк, излегоа на терен и изминатиот...
Повеќе
Татко и син од Скопје среде натпревар на терен истепале фудбалери на штипска „Брегалница“

Незадоволни од судска одлука на фудбалски натпревар во Штип, петнаесетгодишник и неговиот татко со тупаници и клоци се пресметале со двајца фудбалери на терен, што е причина за одредување итна мерка...
Повеќе

Maж од Охрид барал од девојче да му испраќа слики со експлицитна содржина

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
