Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен

Патувачката изложба посветена на балканскиот рис вчера беше отворена во Домот на културата во Ресен, во зградата на Сарајот, еден од најрепрезентативните споменици на неокласичното архитектонско наследство во земјата од почетокот на минатиот век.

Најголем дел од делата на изложбата се фотографии снимени со фотозамки – метод што најчесто се користи при истражувањето на притаени и тешко забележливи диви животни, и тоа како дел од активностите на „Програмата за закрепнување на балканскиот рис“ започната во 2006 година.

Балканскиот рис е критично загрозен подвид што живее исклучиво во регионот на Западен Балкан, а денес брои помалку од педесет возрасни единки во природата. Неговата иднина е сериозно загрозена од загубата на живеалишта, криволовот и ниската генетска разновидност, иако овој редок предатор е незаменлив дел од природното, но и културното наследство на регионот.

Како што потенцираат од Македонското еколошко друштво, кои се организатори на изложбата заедно со Националниот парк „Галичица“ и Домот на културата „Драги Тозија“, делата ќе бидат достапни за посетителите во следните две недели, по што ќе се преселат во друг град. Досега, изложбата беше поставена во Галичник, Битола и Охрид.

„Македонското еколошко друштво ја продолжува својата повеќегодишна мисија за закрепнување на балканскиот рис преку научни истражувања, работа со локалните заедници и едукативни активности. Целта на оваа изложба е јавноста не само да се запознае со убавината и реткоста на овој вид, туку и да ја препознае својата улога во неговата заштита – како дел од заедничките напори за зачувување на биолошката разновидност на Македонија и целиот Балкан“, велат од МЕД.