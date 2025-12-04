Патот напред кон мировните преговори за Украина е нејасен, изјави Доналд Трамп, по она што тој го нарече разумно добри разговори меѓу рускиот претседател Владимир Путин и американските претставници, кои сепак не успеаја да постигнат пробив.

По нивниот повеќечасовен состанок во Кремљ во вторникот, специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, и зетот на Трамп, Џаред Кушнер, денеска ќе се сретнат со главниот украински преговарач Рустем Умеров.

Во разговор со новинарите во Овалната соба, Трамп рече дека Путин би сакал да постигне договор, но што ќе произлезе од таа средба не може да каже бидејќи се потребни двајца за танго.

Кремљ во средата соопшти дека Путин прифатил некои американски предлози насочени кон завршување на војната во Украина и е подготвен да продолжи да работи на наоѓање компромис, но дека компромиси сè уште не се пронајдени.

Двете страни се согласија да не ја откриваат суштината на нивната дискусија во Кремљ, но барем една голема пречка за решавање на проблемот останува; судбината на четирите украински региони што Русија делумно ги окупира.

Руски функционер им изјави на новинарите дека досега не е пронајден компромис по прашањето за територијата, без кој Кремљ не гледа решение за кризата.

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, ја отфрли можноста за откажување од територијата што Русија ја освоила и во средата изјави дека неговиот тим се подготвува за состаноци во Соединетите Држави, додавајќи дека дијалогот со претставниците на Трамп ќе продолжи.

„Само со земање предвид на интересите на Украина е можен достоинствен мир“, рече тој.

Министерот за надворешни работи на Украина, Андриј Сибиха, зазеде поцврст став, повикувајќи го Путин да престане да го губи времето на светот.

Началникот на кабинетот на Зеленски, кој ја водеше украинската делегација на мировните преговори, поднесе оставка во петокот откако антикорупциските истражители го претресоа неговиот дом. Во меѓувреме, напредувањето на Русија во источна Украина се забрза, а Путин изјави дека Москва е подготвена да се бори за да го заземе остатокот од земјата што ја бара доколку Киев не ја предаде.

„Напредокот и природата на преговорите беа под влијание на успесите на руската армија на бојното поле во последните недели“, изјави за новинарите помошникот на Кремљ, Јуриј Ушаков, кој учествуваше во разговорите меѓу САД и Русија.

Во ноември се појави протечен нацрт на американскиот мировен предлог, што ги вознемири украинските и европските претставници кои рекоа дека има преголема тежина во прилог на Москва. Предлогот предвидуваше Украина да отстапи територија на Русија, Русија повторно да биде примена во Г8 и Украина да биде спречена да се приклучи на НАТО.

Потоа европските земји излегоа со контрапредлог, а на разговорите во Женева, САД и Украина изјавија дека создале ажурирана и рафинирана мировна рамка за да се стави крај на војната.

Путин во вторник ги обвини европските сили дека се обидуваат да ги потопат мировните преговори предлагајќи идеи кои се апсолутно неприфатливи за Москва, а истовремено упатувајќи закани дека Русија е подготвена за војна со Европа доколку започне војна.

Украина и нејзините европски сојузници, пак, го обвинија Путин дека се преправа дека е заинтересиран за мировните напори, а министерката за надворешни работи на Велика Британија, Ивет Купер, во среда изјави дека Русија треба да престане со дрскоста и крвопролевањето и да биде подготвена да седне на масата за преговори и да поддржи праведен и траен мир.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека партнерите на Украина ќе продолжат да обезбедуваат воена помош за да се обезбеди притисок врз Москва.

Во среда, Европската комисија, исто така, објави дека ќе продолжи со контроверзните планови за финансирање на Украина со заем врз основа на замрзнатите средства на Русија. Како отстапка поради загриженоста што ја изрази Белгија, која е домаќин на поголемиот дел од средствата, извршната власт на ЕУ, исто така, предложи опција за заем од ЕУ врз основа на заедничко задолжување.