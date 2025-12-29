Косовскиот премиер Албин Курти изјави дека брзо ќе формира нова влада откако неговата партија освои половина од гласовите на изборите во недела, сигнализирајќи можен крај на едногодишната политичка блокада што го парализираше парламентот и го одложи клучното меѓународно финансирање.

Ова гласање е второ оваа година во Косово откако партијата Ветевендосје на Курти не успеа да освои мнозинство во февруари. Месеците неуспешни коалициски преговори ја натераа претседателката Вјоса Османи да го распушти парламентот во ноември и да распише предвремени избори.

Партијата на Курти водеше со 49,3% од гласовите во недела, при што 99% од гласовите беа преброени откако гласачките места беа затворени во 19 часот по локално време.

„Откако ќе бидат потврдени резултатите, треба брзо да го конституираме парламентот, а потоа веднаш да формираме нова влада“, изјави Курти на прес-конференција во седиштето на неговата партија.

„Немаме време за губење и треба да продолжиме напред што е можно побрзо заедно.“

Тој ги повика членовите на опозицијата да го поддржат во гласањето за меѓународни договори за заем, за кои е потребно двотретинско мнозинство за да се усвојат.

Поддржувачите на Курти го скандираа неговото име додека славеа на улиците на Приштина, мавтајќи со знамињата на неговата партија додека огнометот го осветлуваше небото на температури од минус 3 Целзиусови степени.

Аналитичарите велат дека е тешко да се предвиди дали Курти ќе може сам да формира влада без коалиција за да ги обезбеди 61 место во собранието со 120 места. Условните гласови и гласовите од косовската дијаспора во западноевропските земји сè уште не се преброени.

„Резултатите не се конечни и не гледам како Курти ќе ја формира владата сам, но ќе му биде многу лесно да владее со мала коалиција“, рече Исмет Криезиу од тинк-тенкот Косовски демократски институт.

Криезиу рече дека на Курти му требаат малку гласови од албанските или малцинските партии за да го формира новиот кабинет.

Двете главни опозициски партии, Демократската партија и Демократската лига, беа на 21% и 13,6%, соодветно.

Уште еден неуспех во формирањето влада и повторното отворање на парламентот би ја продолжил кризата во критично време. Пратениците мора да изберат нов претседател во април и да ратификуваат договори за заем од 1 милијарда евра од Европската унија и Светската банка, кои истекуваат во наредните месеци.

Опозиционите партии на балканската земја одбија да владеат со Курти, критикувајќи го неговото справување со врските со западните сојузници и неговиот пристап кон етнички поделениот северен дел на Косово, каде што живее српско малцинство. Курти ја обвинува опозицијата за застојот.

Во обид да ги привлече гласачите, Курти вети дополнителен месец плата годишно за вработените во јавниот сектор, 1 милијарда евра годишно капитални инвестиции и нова единица за обвинителство за борба против организираниот криминал. Опозициските партии, исто така, се фокусираа на подобрување на животниот стандард – водечка грижа за гласачите.

Излезноста беше 45%, според резултатите.